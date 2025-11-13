Das Horizon-MMO ist real und wurde mit einem neuen Gameplay-Trailer offiziell enthüllt

HQ

Nachdem Sony und NCSoft etwas früher als geplant durchgesickert waren, haben sie ihr neues Horizon-MMO offiziell enthüllt. Wir hatten schon eine Weile Gerüchte über ein Massively Multiplayer Horizon-Spiel gehört, und jetzt ist es bereit, der Öffentlichkeit gezeigt zu werden.

Das Spiel heißt Horizon Steel Frontiers und wird für PC und Mobilgeräte erscheinen. Es basiert auf dem Konzept, massive Roboterbestien zu besiegen, und zeigt im Gameplay-Trailer unten, wie wir das genau tun können.

Im Gegensatz zu früheren Horizon-Spielen, in denen du als Aloy gespielt hast, stellt Steel Frontiers einen anpassbaren Spielercharakter in den Vordergrund. Ehrlich gesagt macht das Sinn, denn sonst hätten wir im Horizon-MMO Hunderte von Aloys, die auf einem Server herumlaufen. Es ist jetzt auch etwas einfacher zu verstehen, warum Sony so zügellos gegen Tencent vor Gericht vorgegangen ist, wegen Light of Motiram, einem Spiel, das möglicherweise viele seiner Ideen aus der Horizon-Franchise stiehlt oder auch nicht.