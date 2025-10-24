Todd Howard bestätigt, dass Bethesda an "noch mehr" Fallout arbeitet

HQ

Wie ihr vielleicht wisst, war gestern Fallout Day, der 23. Oktober, der Tag, an dem die Bomben in der dystopischen Welt der Spiele fielen. Wir haben über viele Neuigkeiten berichtet, darunter Staffeln in Fallout Shelter, Fallout 4 in neuen Formaten und einen Trailer für die kommende zweite Staffel der TV-Serie.

Eine Sache, die jedoch ein wenig unter dem Radar flog, war, dass Bethesda-Veteran Todd Howard während des Fallout Day Broadcast 2025-Streams eine kurze Dankesrede hielt - und anscheinend verriet, dass sie an weiteren Fallout-Projekten arbeiten, möglicherweise an mehreren Projekten:

"Auch wenn ich das aufnehme... Es ist nicht live... und wahrscheinlich beobachte ich mich gerade von meinem Schreibtisch aus und lese deinen Chat und das, was du willst, und das andere, was du willst. Hey, wir haben alles gelesen. Wir arbeiten nur an noch mehr. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir das mit allen teilen können."

Es gab immer wieder Gerüchte über Remakes von Fallout 3 und Fallout: New Vegas - und dann gibt es natürlich noch Fallout 5. Es ist sicherlich keine Überraschung, dass Bethesda daran arbeitet, und Howard hat dies bereits deutlich angedeutet, aber es ist trotzdem schön, eine weitere Bestätigung zu haben.