Gerücht: Ein neuer Crash Bandicoot-Titel ist in Produktion

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Ein neuer Leaker, den wir in letzter Zeit oft gesehen haben und der eine starke Erfolgsbilanz bei genauen Leaks vorweisen kann, ist No Arms and No Legs. Unter anderem hat diese Person Ende Mai Rayman Legends Retold geleakt, am vergangenen Wochenende Spyro: A Realm Beyond geleakt und auch andere Dinge getroffen. Als Ergebnis einer Reihe genauer Vorhersagen wird nun darauf hingewiesen, dass er am Sonntag auch schrieb, dass ein neuer Crash Bandicoot in Arbeit sei.

Es klingt allerdings nicht so, als würde es bald angekündigt werden, aber die Tatsache, dass es in Entwicklung ist, ist natürlich eine gute Nachricht. Der gleiche Leaker schreibt auch, dass die gestrige Nintendo-Direct-Ausstrahlung nicht Nintendos größte des Jahres war; anscheinend kommt das stattdessen im September.



