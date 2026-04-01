Gerücht: Eidos Montreal stellt ein riesiges Projekt ein, das Hunderte Millionen Dollar gekostet hat

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Am Dienstag berichteten wir die bedauerliche Nachricht, dass Eidos Montreal (Deus Ex und Tomb Raider) von einer großen Entlassungsrunde betroffen war, bei der weit über 100 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Damals erhielten wir keine Informationen über die typische Unternehmenserklärung hinaus, dass alle ihre Mitarbeiter wertschätzen und nun darauf abzielen, effizienter zu werden.

Insider Gaming behauptet jedoch, mehr Informationen zu diesem Thema zu haben, und ihre Quellen geben an, dass der Grund für die Entlassungen eine spektakulär große Absage ist. Offenbar arbeitete das Team seit 2019 an einem AAA-Projekt namens Wildlands, das anfangs einen turbulenten Entwicklungsprozess hatte, bei dem vier verschiedene Spiele-Engines durchliefen, wobei die Schöpfer kreative Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Richtung hatten.

In den letzten Jahren lief die Entwicklung jedoch voran, und Wildlands "war fast fertig" und hatte "einen vorläufigen Veröffentlichungstermin für später in diesem Jahr geplant." Embracer war Berichten zufolge der Verlag, änderte aber offenbar seine Meinung, und damit wurde ein Projekt, das "weit über 9 Stelle" – also hunderte Millionen Dollar – gekostet hatte, eingestellt.

Für den Moment sollte man das mit Vorsicht genießen, aber wenn die Berichte stimmen, wird der Inhalt des Spiels wahrscheinlich online durchsickern, sodass wir uns vielleicht dieses auf Eis gelegte Megaprojekt anschauen können, das wir nie spielen oder in seinem fertigen Zustand sehen werden. Sehr traurig natürlich, und es gießt Öl ins Feuer für alle, die denken, die sogenannte AAA-Branche sei momentan nicht gerade gesund.