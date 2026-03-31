Eidos-Montreal wurde von Entlassungen betroffen, wobei 124 Mitarbeiter, darunter der Studioleiter, ihren Arbeitsplatz verloren haben

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Erst letzte Woche berichteten wir über die großen Entlassungen bei Epic Games, bei denen 1.000 Entwickler ihre Arbeitsplätze verloren und die Arbeit an Fortnite stark betroffen ist. Jetzt hat ein weiteres beliebtes Studio Kostensenkungsmaßnahmen angekündigt, bei denen auch viele Mitarbeiter ihre Jobs verlieren werden.

In einer Stellungnahme auf LinkedIn hat Eidos-Montreal bekannt gegeben, dass bis zu 124 Mitarbeiter entlassen wurden und dass diese Änderung sogar den Studioleiter David Anfossi einschließt. Bezüglich der Gründe für die Entlassungen erklärt die Erklärung Folgendes.

"Die Reduzierung der Belegschaft, die 124 Mitarbeiter betrifft, ist eine Folge veränderter Projektbedürfnisse und Auswirkungen auf Produktions- und Supportteams. Heute ist ein schwieriger Tag für unser Studio und spiegelt die Notwendigkeit wider, sich anzupassen und die Beschwerde dort zu konzentrieren, wo Eidos-Montréal am effektivsten sein kann."

Da Anfossi das Studio verlässt, fragen Sie sich vielleicht, was das für die Führung von Eidos-Montreal bedeuten wird. Dies wurde noch nicht bekannt gegeben, aber uns wurde mitgeteilt, dass ein "Übergangsplan in Arbeit" ist und weitere Updates veröffentlicht werden, sobald "die neue Führung finalisiert ist".