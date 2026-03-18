Gerücht: Neuer DLC für The Witcher 3 könnte im September erscheinen, weitere Inhalte für Cyberpunk 2077 möglich

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Die lange gerüchtete, noch nicht bestätigte dritte Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt könnte im September starten. Frühe Gerüchte gingen davon aus, dass es irgendwann im Mai oder im späten Frühjahr ansteht, aber es scheint, als wolle CD Projekt Red Fool's Theory - dem angeblichen Studio hinter der Erweiterung - mehr Zeit geben, um vor der Veröffentlichung daran zu arbeiten.

Laut dem polnischen Medium Strefa Inwestorów glaubt ein Analyst, dass die dritte Erweiterung von The Witcher 3 zwar nicht so bald erscheinen wird, wie manche vielleicht gehofft hatten, aber dennoch im dritten Quartal veröffentlicht wird, um eine Überschneidung mit Grand Theft Auto VI zu vermeiden. "Ich denke, September ist das beste Zeitfenster. Im Sommer sind die Spieler im Urlaub, und der September scheint eine schöne 'Zurück-zur-Schule'-Phase zu sein", heißt es im Bericht (maschinell übersetzt). "Allerdings könnte sich etwas ändern. Vielleicht kommen sie auf die Idee, es in zwei oder drei Monaten zu veröffentlichen."

Im selben Artikel wird auch angedeutet, dass CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 und dem Hinzufügen neuer Inhalte zum Spiel noch nicht ganz fertig ist. Obwohl der Entwickler vor Kurzem bestätigt hat, dass wir keine weiteren DLCs oder eine neue Erweiterung bekommen werden, wird angenommen, dass Virtuous - das Studio, das die neuesten Updates des Spiels veröffentlicht hat - ebenfalls im Hintergrund an etwas arbeiten könnte. CD Projekt Red ließ die Tür ebenfalls etwas offen und sagte in einem kürzlichen Tweet, dass sie uns informieren würden, falls sich etwas an der DLC-Seite ändert.

Dennoch scheint eine neue Erweiterung für Cyberpunk 2077 eher ein Wunschtraum zu sein, während wir schon seit einiger Zeit viel über die neue Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt hören. Wir hoffen, dass wir bald etwas Offizielles erfahren, aber vorerst sollte man all dies mit der gebotenen Vorsicht genießen.