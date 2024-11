Gerücht: Das Multiplayer-Spiel Horizon erscheint nächstes Jahr

Auf dem Horizon-Zug geht es mit Volldampf voran, denn Sony und Guerrilla Games arbeiten erneut an einer bevorstehenden Veröffentlichung, die im postapokalyptischen Mittleren Westen der USA spielt. Nach zwei Solo-Abenteuern als Aloy sind wir bereit, es mit einem Freund mit ein paar Roboter-Dinos aufzunehmen, denn Horizon wird in seiner neuesten Veröffentlichung, die 2025 erscheint, in den Mehrspielermodus gehen.

Zumindest geht das nach Spekulationen hervor, die aus einer neuen Stellenausschreibung hervorgehen. Wie JorRaptor mit Adleraugen auf X/Twitter entdeckt hat, ist Guerrilla auf der Suche nach einem Praktikanten, der in der ersten Hälfte des Jahres 2025 bei dem Online-Projekt helfen wird. Sie werden sicherstellen, dass das Spiel in dieser Zeit startklar ist, so dass wir uns vorstellen können, dass das Veröffentlichungsdatum auf die zweite Hälfte des nächsten Jahres verschoben wird.

Natürlich ist hier nichts offiziell, also behalten Sie den Aluhut auf, aber wir wissen, dass ein Horizon-Multiplayer-Spiel in Arbeit ist, und Sony ist bestrebt, mehr und mehr an diesem Franchise zu produzieren, wie das Remaster von Horizon Zero Dawn in diesem Jahr und das kürzlich veröffentlichte Lego Horizon Adventures-Spiel beweisen.