Es ist absolut verrückt, wenn man bedenkt, dass wir in den fast acht Jahren, seit Horizon: Zero Dawn auf PlayStation 4-Konsolen erschienen ist, eine vollständige Fortsetzung, ein Remaster, Pläne für eine Fernsehserie, die scheinbar zusammengebrochen ist, ein Virtual-Reality-Spin-off und jetzt auch eine gesteinselte Lego-Adaption dieses ersten Projekts hatten. Sony hat die Schöpfung von Guerrilla Games ' nach Kräften ausgeschlachtet, und genau aus diesem Grund stellen wir uns jetzt die Frage, ob es sowohl zu viel Horizon in freier Wildbahn gibt als auch, ob es einen Bedarf für Lego Horizon Adventures gibt.

Bevor ich nun in die Feinheiten meiner Gedanken über Lego Horizon Adventures eingehe, möchte ich auch nur den grundlegenden Zweck dieses Spiels kommentieren und wie seine Existenz trotz seines Charmes nicht wirklich Sinn ergibt. Dies ist nicht Horizon: Zero Dawn zurück in einem Lego-Format, es ist eine Version der Geschichte, die vereinfacht und optimiert wurde, um sie für ein jüngeres Publikum geeignet zu machen. Als Konzept ist das sehr sinnvoll. Nur dass Horizon: Zero Dawn gar nicht erst ein bösartig ausgereiftes Spiel ist, was bedeutet, dass es wahrscheinlich viele jüngere Spieler gibt, die den Hauptteil bereits erlebt haben (vielleicht sogar mit dem Remaster, das vor ein paar Wochen debütierte...), jüngere Spieler, die nach nur ein paar Stunden mit Lego Horizon Adventures merken werden, dass der Ton und die Struktur sogar zu infantil für sie sind. Ja, hier schleicht sich mein erstes Problem mit Lego Horizon Adventures ein, weil dieses Spiel in einem seltsamen Schwebezustand existiert, in dem es nicht so generationsübergreifend ist wie TT Games ' Lego-Titel und dennoch nicht so kinderfreundlich wie die Familienangebote von Outright. Es hat ein sehr rudimentäres Spieldesign, das mit Cbeebies-ähnlichen Dialogen, Witzen und Texten kombiniert wird, während es Kämpfe bietet, die ziemlich schnell sein können, und während es auf einem Franchise basiert, das Kinder und Jugendliche wahrscheinlich entweder nicht erkennen oder sich nicht so sehr dafür interessieren wie etablierte Titanen wie SpongeBob SquarePants oder Bluey. All das fügt sich zu einem Spiel zusammen, bei dem ich immer noch nicht genau sagen kann, für welche Zielgruppe es entwickelt wurde.

Wie auch immer, Lego Horizon Adventures nimmt die Kerngeschichte des Hauptspiels und destilliert sie zu einer etwa fünfstündigen Erzählung, die sich auf Schlüsselereignisse konzentriert, die sich im Grasland, in den schneebedeckten Bergen, im Dschungel und in den Wüsten des amerikanischen Mittleren Westens zugetragen haben. Du stehst immer noch vor Helis und Hades und mehrere Schlüsselfiguren finden ein unglückliches Ende, aber es ist abgeschwächt und viel weniger emotional, um die Geschichte so kinderfreundlich wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel ist Rosts Tod diesmal ganz anders als in Zero Dawn und die Figur verlässt dich auch nie wirklich. Das mag für Fans von Horizon wie Ketzerei erscheinen, aber da es kein Open-World-Element gibt, ist es ein nahtloserer Übergang, als man denkt, und tatsächlich sind meine größten Bedenken bei der narrativen Strukturierung und dem Aufbau, wie sehr sie die Geschichte verdummt und ihr jeden zwingenden Stachel genommen haben, etwas, das wir normalerweise nicht in anderen Lego-Adaptionen sehen.

Ashly Burch und der Rest der Sprecher kehren zurück und leisten fantastische Arbeit, um ihre jeweiligen Charaktere weiterhin zum Leben zu erwecken, es gibt jede Menge von dem charakteristischen Lego-Charme und Humor, der Sie oft mit einem Grinsen im Gesicht zurücklässt, und die tatsächliche Grafik und Präsentation ist in der Regel atemberaubend und malt eine wunderbare gemauerte Version der bereits schönen Horizon Welt. Erzählerisch und in Bezug auf die Präsentation gibt es also sowohl Gutes als auch Schlechtes, aber vor allem ist es positiv und sorgt für ein unterhaltsames Erlebnis.

Was mich nicht so beeindruckt hat, ist das Gameplay. Es ist starr und oft so vorhersehbar, dass man nach ein oder zwei Stunden das Gefühl hat, genau zu wissen, wie dieses Spiel funktioniert und funktionieren wird, bis der Abspann läuft. Und dieser Eindruck ist auch korrekt, da Lego Horizon Adventures im Grunde nie etwas tut, um Sie zu überraschen. Es legt in der ersten Minute eine Grundlage und bleibt für den Rest des Erlebnisses dabei, und diese Grundlage besteht im Wesentlichen darin, Aloy oder einen der drei anderen spielbaren Charaktere zu verwenden, um sich durch ein lineares Level zu arbeiten, in dem du Kultisten und Roboterkreaturen in definierten Arenen besiegst und in der Zwischenzeit die Umgebung teilweise zerstörst. Öffne auffindbare Truhen und baue gelegentlich (und scheinbar sinnlose) Strukturen, um Nieten zu erhalten, mit denen du Aloy und den Hub-Bereich von Mother's Heart verbessern kannst. Die Abenteuer und Expeditionen mögen dank prozeduraler Generierungselemente oder aufgrund der Tatsache, dass sie in einzigartigen Biomen angesiedelt sind, unterschiedlich sein, aber die tatsächliche Struktur und Designphilosophie ist jedes Mal die gleiche und es nimmt wirklich die Magie aus Horizon, ein so starres und vorhersehbares Setup zu haben.

Mother's Heart fehlt auch ein gewisses Maß an Tiefe und Faszination, da es ein Zentrum sein soll, an dem Sie die verschiedenen Elemente auf Ihre eigene Weise anpassen und gestalten, aber es ist alles sehr einfach und wieder zu starr, bis zu dem Punkt, an dem Sie das Interesse daran verlieren, die Dacheindeckung eines Gebäudes anzupassen, auf welcher Art von Grundstück es basiert, Oder fügen Sie alberne Flair-Elemente rund um das Dorf hinzu. Es fühlt sich nicht so an, als ob Mother's Heart sich mit dem Abenteuer ausdehnt und entwickelt, es wird nur größer und zeitaufwändiger, sich mit mehr uninteragierbaren Flusen überall zu bewegen.

Dann gibt es noch den Inhalt, der über die Kernhandlung hinausgeht und bestenfalls minimal ist. Während TT Games ' Lego-Projekte dazu tendieren, mit Sammlerstücken und zusätzlichen Möglichkeiten, den Spieler bei der Stange zu halten, so extrem zu gehen, dass es sich überwältigend anfühlen kann, hat Lego Horizon Adventures so wenig, dass man sich wirklich fragt, ob man etwas verpasst. Es gibt Gold Bricks durch das Abschließen von Abenteuern und kleineren Herausforderungen wie das Besiegen von Feinden mit explodierenden Fässern, und dies zusätzlich zu Red Bricks, die durch das Überwinden der eher boss- und kampforientierten Apex Hunts erworben werden. Aber was geben Ihnen diese wirklich? Meistens eröffnet die Belohnung Wege zu zusätzlichen Outfits für Aloy oder anpassbareren Elementen in Mother's Heart. Es gibt keine Minikits oder andere Arten von Belohnungen, die man in den Levels finden kann, es gibt keine urkomischen Boni und Cheat-Code-ähnlichen Extras, mit denen man herumspielen kann, und das alles bedeutet, dass immer mehr Wert und Druck auf das Gameplay und den Kampf gelegt wird, um erfolgreich zu sein und zu beeindrucken, etwas, das weder die Tiefe noch die Reichweite hat, um es möglich zu machen. Der Kampf gegen einen Thunderjaw ist zwar ein Spektakel, aber so starr und mechanisch begrenzt, dass die Bedrohung, die diese tödlichen Roboter im Originalspiel auferlegten, hier in keiner Weise umgesetzt wird.

Es sind all diese zusammengesetzten Elemente, die mich bei Lego Horizon Adventures ein wenig unsicher machen. Auf der einen Seite ist es so einfach und leicht zu erlernen und zu spielen, mit einer so wunderbaren Präsentation, großartiger kooperativer Unterstützung und einem großen Maß an Charme, dass es sehr, sehr einfach wird, es zu lieben. Aber gleichzeitig fühlt sich das Gameplay oft zu vorhersehbar an, die Anpassungssysteme enttäuschen, und selbst nachdem ich alle verfügbaren Gold und Red Brick erworben habe, kann ich immer noch nicht herausfinden, an wen sich dieses Spiel richtet. Mit dem jüngsten Remaster und sogar der relativen Aktualität des ursprünglichen PS4-Starts ist es schwer, mit dem Finger auf dieses Spiel zu zeigen und es als ein Muss zu bezeichnen, zumal es im Vergleich zu so ziemlich jedem anderen verfügbaren Lego-Spiel in fast jeder Metrik fehlt.