Gerücht: Crime Boss: Rockay City erscheint am 22. Juni für PS und Xbox

Wir waren nicht allzu beeindruckt von Crime Boss: Rockay City in unserem Crime Boss: Rockay City - Review" target="_blank">Review der PC-Version im März, aber der Entwickler Ingame Studios hat das Spiel seitdem weiter verbessert.

Im Juni ist es an der Zeit, dass PlayStation- und Xbox-Spieler mit der Starbesetzung (darunter Namen wie Michael Madsen, Kim Basinger, Chuck Norris und Danny Trejo) an den Raubüberfällen teilnehmen, aber bisher wussten wir nicht, an welchem Datum. Jetzt behauptet der Insider billbil-kun, die Antwort zu haben, und schreibt auf Twitter, dass Crime Boss: Rockay City am 22. Juni sowohl für PlayStation als auch für Xbox erscheint.

Obwohl dies nur ein Gerücht und keine Bestätigung ist, hat Billbil-kun bei mehreren Gelegenheiten bewiesen, dass er weiß, wovon er spricht, also würden wir sagen, dass es zumindest eine faire Chance ist, dass es sich als wahr herausstellt. Möchtest du Crime Boss: Rockay City nächsten Monat auf Konsolen ausprobieren?