Gerücht: Apple bestraft interne Teams, die nicht genug KI einsetzen

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Der Einsatz von KI nimmt rapide zu, und es scheint, dass Apple zumindest laut einem Gerücht sogar interne Teams bestraft, die nicht genug davon nutzen. Wie WCCFtech berichtet, haben einige interne Apple-Teams mittlerweile ein Tagesbudget von etwa 300 US-Dollar an Claude AI-Tokens, und Apple-Teams, die ihr tägliches Token-Budget bei weitem nicht verbrauchen, sehen sich mit erhöhten Anfragen konfrontiert.

WCCFtech macht deutlich, dass laut Anthropic "Claude Code typischerweise 100–200 Dollar pro Entwickler und Monat bei Sonnet 4.6 kostet". Und was ist damit? Es scheint, dass Apple den Einsatz von KI in seinen internen Arbeitsabläufen wirklich verdoppelt, und die Idee ist, die Produktivität jedes Teams zu steigern.

Apples verbraucherorientierte KI-Strategie macht ebenfalls Fortschritte. Ihr überarbeiteter Chatbot Siri wird auf Googles eigenen TPUs und Cloud-Infrastruktur laufen, allerdings unter Apples Eigentum. Der Siri-Chatbot wird in Apples Software integriert, sodass er persönliche Daten nutzen, In-App-Aktionen ausführen, das Web durchsuchen, Inhalte einschließlich Bilder generieren, Codierungshilfe bieten, Informationen zusammenfassen und analysieren und natürlich Dateien hochladen kann.

Apple setzt wirklich viel Wert auf KI-Technologie.