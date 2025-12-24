Gerücht: Activision Blizzard wird in ein paar Monaten das erste Call of Duty to Switch veröffentlichen

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat Microsoft versprochen, Call of Duty nicht nur auf PlayStation, sondern auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen, wenn sie den Kauf von Activision Blizzard abschließen könnten. Nintendo war eine der speziell genannten Plattformen, aber bisher ist nichts passiert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Microsoft sein Versprechen vergessen hat, und wenn man Windows Central-Redakteur Jez Corden (der eine gute Bilanz bei Insiderinformationen hat) glauben darf, steht die Premiere nur noch wenige Monate entfernt. Er schreibt in den sozialen Medien, dass Call of Duty für die Switch "unterwegs ist und Meilensteine erreicht" und dass die Version "fast fertig ist und in ein paar Monaten erscheint."

Es ist jedoch unklar, auf welchen Call of Duty er sich bezieht. Es könnte ein früherer Teil der Reihe sein, eine Sammlung oder Call of Duty: Black Ops 7. Vielleicht ist der wahrscheinlichste Kandidat ihr Live-Service-Titel Call of Duty: Warzone. Wenn Corden Recht hat, sollten wir bald mehr erfahren – warum nicht auf Microsofts Veranstaltung Ende Januar?