Microsoft startet das Jahr 2026 mit einem eigenen Xbox-Event im Januar

Variety (über Shinobi602) berichtet, dass Microsoft seine Tradition fortsetzt, eigene Veranstaltungen Anfang des Jahres abzuhalten, wobei das nächste große Event, Dev Direct, für den 26. Januar geplant ist. Xbox-Gaming-Chef Matt Booty bestätigt, dass wir Updates zu Fable und Forza Horizon sowie vielem mehr sehen werden:

"Ich kann nicht genau sagen, was da ist, aber wir haben eine Menge Sachen, die wir nächstes Jahr verschicken. Tatsächlich geht es bei Dev Direct meist darum, hervorzuheben, was im kommenden Jahr ansteht. Dieses Jahr stehen mehr Sachen an, als wir in einer Show unterbringen können. Ich kann euch also sagen, dass Playground Games [der Entwickler hinter den "Fable " und "Forza Horizon 6"-Spielen] im Dev Direct sein wird, aber nächstes Jahr werden wir mehr Material veröffentlichen können, als wir in einer Dev Direct-Show im Januar unterbringen können, was ein guter Ort ist."

Da die Spiele voraussichtlich in allen Formaten veröffentlicht werden, sind das gute Nachrichten für alle, daher lohnt es sich auf jeden Fall, sie zu verfolgen.