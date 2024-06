Gerücht: Abgesagte Erweiterung Cyberpunk: 2077 hätte auf dem Mond stattfinden sollen

HQ

Ursprünglich war die Idee, dass CD Projekt Red mehrere Erweiterungen für Cyberpunk: 2077 veröffentlichen würde, aber nach massiven Fehlerbehebungen gab es am Ende nur eine (gute) und jetzt, kaum dreieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung, betrachten sich die Entwickler als fertig mit V, Johnny Silverhand und der Gang. Berichten zufolge wurde jedoch eine abgesagte Erweiterung durchgesickert und fand ihren Weg ins Internet, und siehe da, sie sollte auf dem Mond stattfinden.

Es war ein anonymer 4chan-Benutzer, der neulich einen Thread namens Cancelled moon expansion gepostet hat, der schnell Aufmerksamkeit erregte. Der Benutzer wies auf eine Reihe von angeblich echten Dateien hin, die protokolliert worden waren, sowie auf verschiedene Bilder von Mondbasen und eine Karte des Ortes, an dem die Expansion stattfinden würde. Sollte sich der Leak als wahr herausstellen, bleibt abzuwarten, ob das Konzept seinen Weg in die Cyberpunk Fortsetzung Project Orion findet, die sich seit einiger Zeit in der Entwicklung befindet.

