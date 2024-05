CD Projekt ist offiziell fertig mit Cyberpunk 2077

HQ

Der polnische Powerhouse-Entwickler CD Projekt hat bestätigt, dass es jetzt mit Cyberpunk 2077 fertig ist. Im Rahmen des jüngsten Finanzberichts des Unternehmens wird gezeigt, dass keine weiteren Entwickler an das futuristische RPG gebunden sind und dass alle Mitarbeiter stattdessen an zukünftigen und laufenden Projekten beteiligt sind.

Dies ist eine Änderung, die in den zwei Monaten zwischen dem 29. Februar 2024 und dem 30. April 2024 vorgenommen wurde, da die 17 Entwickler, die an Cyberpunk 2077 angehängt sind, an einen anderen Ort verschoben wurden. Für welche Spiele CD Projekt Mitarbeiter engagiert sind, ist die Aufteilung unten zu sehen.



Project Polaris (The Witcher 4) - 407 Entwickler - 65% der Mitarbeiter



Project Orion (Cyberpunk-Fortsetzung) - 56 Entwickler - 9% der Mitarbeiter



Project Sirius (The Witcher-Spin-off) - 39 Entwickler - 6% der Mitarbeiter



Projekt Hadar (neues Franchise) - 20 Entwickler - 3% der Mitarbeiter



Shared Services - 96 Entwickler - 15% der Mitarbeiter



Andere Projekte - 13 Entwickler - 2% der Mitarbeiter



Auf welchen kommenden CD Projekt -Titel freust du dich am meisten?