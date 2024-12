George Lucas lobt Wicked

HQ

Jon M. Chus Wicked hat seit seinem Kinostart die Welt im Sturm erobert und begeisterte Kritiken von Kritikern und Publikum gleichermaßen erhalten. Mit beeindruckenden 88 % auf Rotten Tomatoes wurde der Film für seine herausragenden Darbietungen, seine atemberaubende Kameraführung und seine Fähigkeit, die Magie des beliebten Broadway-Musicals einzufangen, gefeiert. Aber die vielleicht unerwartetste Bestätigung kam von keinem Geringeren als George Lucas, dem Mastermind hinter Star Wars.

Laut einem CBS-Interview hat Lucas, der sich noch in dem Einkaufszentrum befand, in dem er gerade Wicked gesehen hatte, Chu per FaceTime kontaktiert, um ihm seine Bewunderung mitzuteilen. Er lobte den Regisseur dafür, dass er die komplizierten Elemente des Films nahtlos zusammengeführt hat – keine kleine Leistung für eine Produktion dieser Größenordnung. Für Chu war der Anruf nicht nur eine Überraschung, sondern auch ein Beweis dafür, wie Wicked über Generationen und Genres hinweg Anklang gefunden hat.

Der Erfolg von Wicked geht über seine Leistung an den Kinokassen hinaus. Die praktischen Effekte des Films, darunter 9 Millionen Tulpen und eine 60-Tonnen-Schleppe, schufen ein fesselndes Oz, das selbst erfahrene Filmemacher wie Lucas, der Wert auf taktile, authentische Set-Designs legt, begeisterte. Mit Wicked: Teil 2 mit dem Titel Wicked: For Good, am Horizont, ist die Vorfreude auf einem Allzeithoch.

Was denken Sie – könnte sich Wicked als moderner Klassiker etablieren? Und wird Wicked: For Good den massiven Erwartungen gerecht werden, die sein Vorgänger gesetzt hat?