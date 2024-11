Wicked hat den größten Kassenstart aller Zeiten für eine Musical-Adaption

HQ

Auch wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, laufen die Kinokassen immer noch recht gut. Wicked feierte am vergangenen Wochenende sein Debüt und schaffte es, bisher 164 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einzuspielen, was es zum größten Start für eine Musical-Adaption macht.

Der Film folgt zwei Hexen, die in der Welt von Der Zauberer von Oz schnell Freunde finden. Obwohl dies nur die erste Hälfte der ursprünglichen Geschichte des Musicals ist, haben sich die Promoter des Films an dieser Front eher bedeckt gehalten, um sicherzustellen, dass die Leute nicht davon abgehalten werden, zu denken, dass sie warten müssen, um die ganze Geschichte zu erfahren.

An anderer Stelle an den Kinokassen knackt Gladiator 2 die 200-Millionen-Dollar-Marke und nähert sich damit der Gewinnschwelle. Das Budget für Ridley Scotts Epos sollte rund 210 Millionen US-Dollar betragen, daher hofft das Studio wahrscheinlich auf das Doppelte der aktuellen Kinokassen, um es auch nur in die Nähe des grünen Marktes zu bringen.

Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einen Blick auf Red One werfen, das derzeit weltweit bei 117 Millionen US-Dollar liegt. Da Wicked und Gladiator 2 im Kino wie bessere Zeiten aussehen, ist im November nicht viel Platz für einen Weihnachtsfilm.