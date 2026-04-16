Gamer begnügen sich lieber mit weniger RAM, als eine SSD unter 1TB zu kaufen

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Die Preise für PC-Komponenten wie RAM sind gestiegen, aber nicht jedes Bauteil hat denselben Einfluss auf den PC-Bau. Laut WCCFTech, berichtet von Digital Foundry, sind Spieler bereit, sich bei der Wahl zwischen einem RAM mit geringer Kapazität und einem Speicherlaufwerk zufriedenzugeben.

RAM zeigt einen klaren Einfluss auf Gaming- und Nicht-Gaming-Workloads, ja, aber Speicherlaufwerke tragen viel mehr bei als nur schnellere Ladezeiten. Deshalb sind schnellere SSDs für Gamer immer eine Priorität, die lieber eine schnelle NVMe-SSD als eine herkömmliche Festplatte wählen.

Grace Su, die EU-Generaldirektorin von Lexar, erklärte, dass die RAM-Kits mit geringerer Kapazität wie erwartet eine ordentliche Nachfrage hatten, aber Speicher mit geringerer Kapazität nur einen "Bruchteil" der erwarteten Nachfrage erreichten. Gleichzeitig sind Nutzer zögerlich, 256 GB oder 512 GB SSDs zu kaufen, und die meisten vermeiden Speicher unter 1 TB.

Lexar ist der Meinung, dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Für Gamer ist es immer noch einfacher, ein weiteres RAM-Modul hinzuzufügen, als sich mit einer SSD mit geringerer Kapazität zufriedenzugeben... Das gibt ihnen unzureichend Platz, um ihre Spiele und andere Daten zu speichern.