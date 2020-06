Gameplay und eigenes Interview zu Total War Saga: Troy

Kürzlich wurde ein Veröffentlichungstermin für den nächsten großen Strategiehit von Creative Assembly festgelegt. Total War Saga: Troy kommt am 13. August auf dem PC an und wird die ersten zwölf Monate lang exklusiv im Epic Game Store erhältlich sein. Es wird in den ersten 24 Stunden kostenlos verschenkt werden und darüber freuen sich die Entwickler, obwohl sie wissen, dass ihre Community über die PC-Exklusivität nicht sonderlich erfreut sein wird. Neben der ganzen Diskussion haben wir das Game endlich auch in Aktion gesehen, satte sechs Minuten lang.

Wir sprachen vor kurzem mit der kreativen Entwicklungsleiterin Maya Georgieva, die mit uns über die Veränderungen auf dem Schlachtfeld, der Verbindung zwischen Mystik und Realität und den Wünschen des Teams für dieses Kapitel sprach. Das Interview könnt ihr euch unten anschauen oder ihr werft einen Blick in unsere große Vorschau.

