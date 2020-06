Sega verschenkt Total War Saga: Troy die ersten 24 Stunden lang im Epic Games Store

Der Epic Games Store hat für Strategiespieler eine ganz besondere Aktion am Start, die wir in dieser Form nicht allzu häufig sehen werden. In Zusammenarbeit mit Sega hat der Publisher beschlossen, den neuesten Ableger der Reihe Total War Saga auf ihrer PC-Plattform zu verschenken, sobald das Troy-Kapitel am 13. August erscheint. Erst 24 Stunden nach dem offiziellen Start des Spiels können Personen, die die Aktion verpasst haben, das Spiel auf der Distributionsplattform zum vollen Preis erwerben.

Verraten wird das im neuen Trailer von Total War Saga: Troy, der soeben veröffentlicht wurde. Wir sehen im Video die schöne Helena von Troja, die sich vom Prinzen Paris entführen lässt, was einen ungeheuren Krieg zur Folge hat. Das ist genau die richtige Kulisse für die groß angelegten Massenschlachten, mit denen sich Creative Assembly so gut auskennt und auch das nächste Kapitel wird dieses Alleinstellungsmerkmal der Reihe aufweisen:

Quelle: Creative Assembly.