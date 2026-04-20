Game of Thrones-Star Charles Dance soll Berichten zufolge eine Rolle in The Batman - Part II

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Es sieht so aus, als wolle der Schauspieler Charles Dance eine Rolle in Matt Reeves' kommender Fortsetzung antreten The Batman - Part II. Große Schauspieler kommen für den zweiten Battinson-Auftritt, darunter Sebastian Stan und Scarlett Johansson, und es scheint, als ob noch mindestens ein weiterer großer Name Schlagzeilen machen wird.

Dieser Bericht stammt über Deadline und ist zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht bestätigt, aber Quellen geben an, dass Dance die Rolle von Charles Dent umkreist. Der Nachname kommt mir wahrscheinlich bekannt vor, denn Dance würde Harvey Dent, auch bekannt als Two Faces' Vater, spielen. Es wird angenommen, dass Johansson Dents Frau spielen wird. Wenn das stimmt, scheint das zu bestätigen, dass Two Face der nächste Hauptbösewicht in der Batman-Saga ist. Entschuldigung, Mr. Freeze und Killer Croc-Fans, es scheint, jetzt ist noch nicht eure Zeit.

Nachdem Dance das TV-Publikum mit seiner bemerkenswerten Darstellung des Tywin Lannister überrascht hatte, scheint er sich in vielen anderen Projekten als Patriarch wiedergefunden zu haben. Allerdings spielt er diese Rolle unglaublich gut, und wir werden sie sicher in irgendeiner Form in The Batman - Part II wiedersehen, falls er die Hauptrolle spielen wird. Der Film feiert am 1. Oktober 2027 Premiere.