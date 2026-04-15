Game of Thrones Film, der als Aegons Eroberung bekannt wird

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Warner Bros. erforscht, wie man die Welt von Game of Thrones ins Kino bringen kann, idealerweise in einem Film, der einen der ikonischsten Momente der westerosischen Lore dokumentieren soll. Wer mit der Geschichte von A Song of Ice and Fire vertraut ist, weiß, dass die Targaryens keine Einheimischen Westeros sind, sondern vor langer Zeit auf den Kontinent gekommen sind, wobei der legendäre König Aegon I. den Angriff auf seinen berüchtigten Drachen Balerion, den Schwarzen Schrecken, anführte, der als der größte Targaryen-Drache von allen galt.

Da House of the Dragon gerade im Gange ist, hätte man vielleicht erwartet, dass dieses Stück Westeros' Geschichte bereits dokumentiert ist, aber die Serie konzentrierte sich stattdessen auf einen spezifischeren Teil des größeren Romans mit dem Titel Feuer und Blut. Und der Grund ist vielleicht, Aegon I. mehr Raum zum Atmen zu geben.

Warner Bros. hat nun bestätigt, dass der Arbeitstitel für den GoT-Film Game of Thrones: Aegons Eroberung lautet, was bedeutet, dass wir erwarten können, dass Aegon I und Balerion allerlei Chaos anrichten, während sie die Targaryen-Herrschaft in Westeros etablieren.

Darüber hinaus soll das Projekt laut Variety von Beau Williamson (einem der Autoren von Andor) geschrieben werden. Und das sind alle bisher geteilten Informationen, was bedeutet, dass wir einfach dran bleiben müssen, um mehr zu hören, auch wenn wir diesen Sommer, wenn die dritte Staffel von House of the Dragon im Sommer startet, mehr Action in Game of Thrones erwarten können.