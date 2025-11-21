Frühe Berichte sagen, der Masters of the Universe Film sei "erstaunlich"

HQ

Nach einem Jahrzehnt voller Gerüchte schien Netflix endlich mit einem ernsthaften Masters of the Universe Reboot auf Kurs zu sein. Leider erhielten ihre animierten Arbeiten einige Kritik (nicht zuletzt, weil He-Man in der ersten Staffel praktisch fehlte), und Amazon/MGM übernahmen stattdessen die Rechte.

Die Dreharbeiten zum Film Masters of the Universe wurden diesen Sommer abgeschlossen, und es heißt, dass der erste Trailer nicht mehr allzu weit entfernt ist, was wahrscheinlich erscheint, da die Premiere am 5. Juni geplant ist. HeMania.com berichtet nun, dass das Filmunternehmen Testpublikum unvollendete Versionen des Films gezeigt hat, und laut The John Campea Show war die Resonanz überwältigend:

"Ich habe mit jemandem gesprochen, der He-Man gesehen hat. Wer hat es in seinen frühen Phasen gesehen und sagte: 'Es ist erstaunlich'. Und das ist niemand, der ein Interesse daran hat. Das ist niemand, der davon profitieren kann. Sie sagten, es sei großartig. Sie sagten, sie seien völlig schockiert gewesen. Völlig überrascht. Aber sie sagten, es sei erstaunlich."

Wenn Masters of the Universe Menschen trotz unfertiger Spezialeffekte überzeugen kann, wird es hoffentlich im fertigen Zustand noch überzeugender sein.

Der Film wurde von Travis Knight inszeniert, der zuvor den Film Bumblebee inszenierte und drei Oscar-Nominierungen erhielt. Außerdem gibt es eine Starbesetzung, darunter Morena Baccarin als die Zauberin, Idris Elba als Man-At-Arms, Jared Leto als Skeletor, Alison Brie als Evil-Lyn, Camila Mendes als Teela und Nicholas Galitzine in der Hauptrolle als Prinz Adam/He-Man.

Was halten Sie von den Chancen, dass dies ein guter Film wird?