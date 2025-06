Amazons Masters of the Universe hat die Dreharbeiten abgeschlossen

In knapp einem Jahr kommt der Film Amazon MGM Studios ' Masters of the Universe, ein Live-Action-Projekt, in die Kinos. Der Film wird voraussichtlich am 5. Juni 2026 Premiere feiern, und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass dies im Moment der Fall sein wird, da der Film gerade seine Produktion abgeschlossen hat, so dass er etwa 11 Monate Zeit hat, um die Postproduktion abzuschließen und für Fans auf der ganzen Welt bereit zu sein.

Wir wissen, dass dies der Fall ist, weil Hauptdarsteller Nicholas Galitzine, der sowohl Prince Adam als auch He-Man im Film spielen wird, auf Instagram die Fans darüber informiert hat, dass die Produktion abgeschlossen ist, und gleichzeitig ein paar Informationen über seine Erfahrungen als berühmter Mattel Charakter geteilt hat.

"Nun, das war's mit Masters of the Universe. Es war eine Ehre, die Verantwortung zu übernehmen, Adam und He Man zu spielen. Es war die Rolle meines Lebens und ich habe alles hineingesteckt. Es gibt nicht viel, was ich Ihnen zeigen kann, aber ich bin so stolz auf den Film, den wir gemacht haben. Vielen Dank an unsere großartige Besetzung und Crew für all eure harte Arbeit."

Dieser Masters of the Universe Film wird eine sehr beeindruckende Besetzung bieten, darunter Camila Mendes als Teela, Alison Brie als Evil-Lyn, Jared Leto als Skeletor, Idris Elba als Man-at-Arms, Hafthor "The Mountain " Bjornsson als Goat Man und mehr. Der Film stammt von Bumblebee Regisseur Travis Knight und Drehbuchautor Chris Butler.