Friday Sundae zeigt einen neuen Blick auf den Alltag von There Are No Ghosts at the Grand

HQ

Im Rahmen der jüngsten ID@Xbox-Präsentation präsentierte Entwickler Friday Sundae einen neuen Einblick in There Are No Ghosts at the Grand. Dieser neueste Trailer zum Spiel, der später in diesem Jahr für PC und Xbox Series X/S erscheinen soll, legt besonderen Schwerpunkt auf den Tagesablauf des Spiels und darauf, was von den Spielern während der ihnen zur Verfügung stehenden 30 Tage erwartet wird.

Ja, die Struktur für There Are No Ghosts at the Grand beinhaltet, dass die Spieler damit beauftragt werden, ein heruntergekommenes Hotel an der englischen Küste zu renovieren, während sie den Einheimischen helfen, die nahegelegene Stadt wiederaufbauen und übernatürliche Kräfte abwehren, wenn die Sonne untergeht. Und all das musst du innerhalb von 30 Tagen erledigen, mit dem Vorteil, dass du jeden Tag so schnell oder langsam gestalten kannst, wie du möchtest.

Den neuesten Trailer zum Spiel sehen Sie unten, und für weitere Informationen von There Are No Ghosts at the Grand haben wir kürzlich mit dem Entwickler Friday Sundae gesprochen, wo wir mehr über die Spieldauer und die Haltung des Studios zur künstlichen Intelligenz erfahren haben.