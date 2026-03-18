Frederiksens Vorschlag zur Vermögenssteuer löst eine Debatte vor der vorgezogenen Wahl in Dänemark aus

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Mette Frederiksen hat mit einem Vorschlag zur Einführung einer Vermögenssteuer von 0,5 % auf Vermögenswerte über 25 Millionen Kronen eine politische Debatte vor der vorgezogenen Wahl in Dänemark ausgelöst, die darauf abzielt, Schulen zu finanzieren und die Klassengrößen zu verringern. Dies signalisiert eine Verschiebung nach links von ihrer zentristischen Koalition mit Lars Løkke Rasmussen, während sie versucht, die zunehmende Ungleichheit und den Druck auf öffentliche Dienste anzugehen.

Der Vorschlag erfolgt, während Frederiksen von einem Anstieg der Unterstützung profitiert, nachdem sie mit den Spannungen mit Donald Trump um Grönland umgegangen ist. Umfragen deuten darauf hin, dass der sogenannte "Grönland-Aufschwung" ihre Stellung parteiübergreifend gestärkt hat, wobei einige Wähler sie inzwischen als verlässliche Führungspersönlichkeit in einer Zeit geopolitischer Unsicherheit ansehen.

Mette Frederiksen // Shutterstock

Befürworter argumentieren, dass die Steuer traditionelle Wohlfahrtsprioritäten widerspiegelt, insbesondere im Bildungsbereich. "Es ist ein sehr klassischer dänischer Sozialansatz", sagte ein Vertreter der Lehrergewerkschaft (über The Guardian) und hob Herausforderungen wie Personalmangel und Inklusion in Schulen hervor. Die Politik würde die Klassengrößen für jüngere Schüler erheblich verringern, eine zentrale Forderung linksgerichteter Parteien.

Wirtschaftsführer haben die Maßnahme jedoch scharf kritisiert und vor wirtschaftlichen Folgen gewarnt. Henrik Andersen von Vestas fasste die Gegenreaktion zusammen: "Genug ist genug" und schlug vor, dass die Steuer Unternehmen und Investitionen aus Dänemark verdrängen könnte. Mit der bevorstehenden Wahl wird die Kluft zwischen Wohlfahrtserweiterung und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit den letzten Abschnitt des Wahlkampfs prägen.