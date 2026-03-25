Forza Horizon 6 PC-Spezifikationen wurden mit Steam Deck bestätigt, und Xbox ROG Ally-Unterstützung wurde erwähnt

HQ

Wir konnten Anfang dieses Jahres ziemlich viel über Forza Horizon 6 erfahren, als Playground Games (zweimal!) in der Developer_Direct Sendung auftrat. Seitdem gab es Ausschnitte neuer Informationen, die der Entwickler geteilt hat, zuletzt die bestätigten PC-Spezifikationen.

Nach den verfügbaren Informationen sollte Forza Horizon 6 ein ziemlich zugängliches Spiel auf dem PC sein, allerdings mit äußerst anspruchsvollen grafischen Optionen für diejenigen, die echte Gaming-PCs haben.

Ebenso wird uns mitgeteilt, dass einige der wichtigsten PC-Funktionen des Spiels Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3 und 4 sowie Intel XeSS 2.1 Unterstützung, unbegrenzte hohe Bildraten, Ultrawide-Unterstützung, Ray-Traced-Reflexionen und globale Illuminations, Unterstützung für breite Controller und Lenkräder sowie Unterstützung für Steam Deck und Xbox ROG Ally umfassen.

Gemäß den genauen Spezifikationen für Forza Horizon 6 können Sie die vollständigen Informationen unten sehen.