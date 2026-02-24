Forza Horizon 6 Kampagne detailliert beschrieben

HQ

Im Mai dürfen wir wieder auf der linken Straßenseite fahren, denn dann wird Forza Horizon 6 veröffentlicht. Wie Sie wahrscheinlich wissen, spielt das Spiel in Japan, und nun hat Playground Games mehr darüber enthüllt, was wir im Spiel tun können, außer unglaublich schöne Grafiken zu betrachten und schnell zu fahren.

Es stellt sich heraus, dass Playground auf Feedback von Spielern gehört hat, die mehr tun wollten, und in einem langen Beitrag auf Forza.net beschreiben sie nun die Kampagne, bei der wir durch das Freischalten von Armbändern Zugang zu mehr Aktivitäten und besseren Autos erhalten. Im Gegensatz zu den vorherigen Teilen sind wir kein berühmter Top-Fahrer, sondern beginnen das Abenteuer als "ein Tourist in Japan mit dem Traum, am Horizon Festival teilzunehmen." Sie erklären weiter das Setup:

"Um ins Horizon Festival zu kommen, müsst ihr die Horizon Qualifiers und dann das Horizon Invitational absolvieren und damit euer erstes Armband erhalten. In Forza Horizon 6 sind Festival-Rennen ein kuratiertes Erlebnis, bei dem man mit einer bestimmten Fahrzeuggruppe bei Straßen-, Dirt- und Crosslauf-Events teilnehmen muss. Mit jedem neuen Armband, das du erhältst, wirst du eingeladen, an weiteren Events in ganz Japan teilzunehmen, und während du im Horizon Festival aufsteigst, werden diese Rennen Auto-Themen bieten – die dich herausfordern, schnellere, aufregendere Autos zu meistern. Das Absolvieren von Festival-Events sowie Aktivitäten wie PR-Stunts und Fähigkeiten hilft dir, auf dein nächstes Armband zuzusteuern."

Es wird viel zu tun geben, einschließlich Sightseeing (da wir als Touristen spielen). Das Sammeln von Briefmarken ist in Japan beliebt, und durch den Besuch ikonischer Orte können Sie Briefmarken sammeln, aber es gibt auch die Möglichkeit, Lebensmittel auszuliefern:

"Egal, ob du Fotos machst, während du auf den Straßen Japans cruisest, Essen als Nebenjob auslieferst, neue Autos sammelst oder Horizon Stories spielst – du wirst immer Fortschritte auf dem Weg zu deinem nächsten Stempel verdienen. Im Rahmen von Discover Japan kannst du auch an Touge Battles und spannenden nächtlichen Straßenrennen teilnehmen, die der perfekte Ort sind, um Autos zu fahren, die du bei Festival-Events vielleicht noch nicht nutzen kannst."

Das Sammeln von Stempeln macht nicht nur Spaß, sondern hat auch eine praktischere Funktion, da man immer mehr freischaltet:

"Das Sammeln von Stempeln für dein Sammlungstagebuch schaltet neue Spielerhäuser in ganz Japan mit anpassbaren Garagen frei, die du kaufen kannst, sowie Barn Find Rumors und The Estate – ein Bergtal, in dem du direkt in der offenen Welt bauen und dekorieren kannst."

Besuchen Sie den obigen Link, um mehr im umfassenden Beitrag zu lesen, der deutlich macht, dass Forza Horizon 6 mit Abstand das funktionsreichste Spiel der Serie bis heute sein wird. Es erscheint am 19. Mai für PC und Xbox Series S/X (ebenfalls im Game Pass enthalten), und wer eine teurere Version kauft, bekommt vier Tage früher einen Vorsprung. Das Spiel wird später in diesem Jahr auch für die PlayStation 5 erscheinen.