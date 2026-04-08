Forza Horizon 6 entfesselt atemberaubendes Gameplay und enthüllt die vollständige Landkarte des digitalen Japans

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Mit etwas mehr als einem Monat bis zum Start von Forza Horizon 6 am 19. Mai auf PC und Xbox Series S/X hat Playground Games nun ein umfangreiches Video veröffentlicht, das sie Prologue Gameplay nennen und das ziemlich gut zusammenfasst, worum es dabei geht. Wie der Name schon sagt, ist es vollgepackt mit saftigem Gameplay aus einem Spiel, das fast unglaublich schön aussieht.

Es wechselt zwischen Rennen mit dem Fuji am Horizont, Rennen gegen den Shinkansen, Geländespringen, atemberaubenden Ausblicken, Fahren neben Raketen und vielem mehr. Wir bekommen auch einen Vorgeschmack auf den japanischen Musikkanal, den man beim Durchfahren der japanischen Straßen einschalten kann.

Alles in allem ein sehr umfangreiches Video, das uns definitiv zum Verlangen nach dem Spiel gemacht hat. Schaut es euch unten zusammen mit einer Karte der offenen Welt an.

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Außerdem: Vergesst nicht, dass Forza Horizon 6 im Game Pass enthalten ist und später auf der PlayStation 5 erscheinen wird.