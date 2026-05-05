Forza Horizon 6 bietet neun Radiosender und jede Menge neue Musik
Und wie man vermuten kann, ist eines davon komplett J-Pop gewidmet, was passend erscheint, da das Spiel in Japan spielt...
Letzte Nacht berichteten wir, dass der britische Entwickler Playground Games nun Forza Horizon 6 abgeschlossen hat, zehn Tage bevor die ersten Fahrer (diejenigen, die die teureren Versionen gekauft haben) in diesem digital nachgebildeten Japan ihren Platz hinter dem Steuer nehmen können.
Die meisten erwarten wahrscheinlich, dass dies ein technisch sehr ausgereiftes Spiel wird, da die vorherigen Titel des Studios absolut beeindruckend waren, und es wurde auch bestätigt, dass das Gameplay auf der Xbox Series S und X mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Aber abgesehen von Motorengeräuschen (die natürlich ganz schön sind), was werden wir hören, wenn wir durch die Straßen und Wildnis sausten?
Playground hat dies nun über die offizielle Website bekannt gegeben, auf der angekündigt wurde, dass wir ins Autoradio einschalten können, um eine Mischung aus elektronischen Klassikern, Hip-Hop, Rock, alternativem Indie, Synthwave und natürlich J-Pop zu genießen. Neun Radiosender werden versprochen, und Sie können deren Playlists auch über Spotify genießen. Vier davon wurden bisher enthüllt, und Sie finden sie unten, komplett mit Listen der Songs und Künstler, die auf jedem Kanal vorgestellt wurden.
Horizon Bass Arena
- Feiertag – Glut
- Haywyre – chromatisch
- Ninajirachi – Infohazard
- Rusko – Rubikswürfel
- Daniel Allan – Can It Be Easy (feat. Lyrah)
- Lindstrøm - Cirkl
- Align – Walls (feat. Ellie D.)
- Vertrauensmann – Ich kann dich nicht verlieren
- Dom Dolla, Daya – Dreamin (Eli Brown Remix)
- Grau – keine Ahnung
- Milk Talk – Sayonara Alpinist (Macroxx 82 99 Remix)
- Hübsches Mädchen – Zurückspulen
- Subtronics – Freunde (feat. Linney)
- Camden Cox, Pünktlich, Shift K3Y – Umgeben Sie mich
- Fisher – Bleib
- Gryffin – Dreh mich langsam (feat. Julia Church)
- Es ist Murph, Emi Grace – Stein-Eiskalte Augen
- Punctual – Eden (feat. Hannah Boleyn)
- Teed – Das Echo
- Tourist – Außerhalb
- Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings (Odd Mob-Remix)
- Anna Lunoe – Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)
- Isoxo – How2fly
- Snakehips – Pipe Down (feat. DijahSB)
- Marshall Jefferson, Bart Skils – Sweet Harmony
- DLG., Yung Bae – Auf dem Dash
- Urbandawn – Yuki Touge
Horizon Block Party
- Atanok – Ich bin zurück
- Stuts – Änderungen (feat. JJJ)
- Anderson Paak – Play To Win
- Lil Nas X – Wieder Licht
- Little Simz – Genug (feat. Yukimi)
- Slick Rick – Dokumente (feat. Nas)
- Hunger - Wadou (DJ Mitsu The Beats Remix)
- Armani White – Langer Weg nach Hause
- Atmosphäre – Dankbar
- Schlechte Farben – Geschwindigkeit (feat. Kas)
- Schalt das Licht aus – Ein Zug (Bleibt in Bewegung)
- Daichi Yamamoto – Einbahnstraße
- Earlly Mac – Super Up
- Gagle - BFFB
- Gold Digga – Besser (feat. Authority & KVGGLV)
- JP The Wavy – Wellenkörper (feat. Ozworld & Lex)
- Obongjayar – Nicht in der Kapitulation
- Public Enemy – Die Treffer kommen einfach weiter
- Riehata – Was auch immer
- Ryohu - All In One (Remix) (feat. IO & Keiju)
- Shin Sakiura – Mehr Leben (feat. Ryohu)
- Tommy Richman – Million Dollar Baby
- Lou Kerins, Voli Contra - V I P
- Von Boch, Sparrow & Barbossa – Pop Pop (feat. KZ)
- Gagle – Sendai
- Miyachi – Verliere nicht
Horizon XS
- Ein Tag zum Erinnern – Bad Blood
- Babymetal – Weiße Flamme
- Schlaftheorie - III
- Erheben Sie sich gegen - Ich will alles
- Biffy Clyro – Freundschaftsbeziehung
- Coheed und Cambria – Auf der Suche nach dem Morgen
- Linkin Park – Von unten hoch
- Passcode - Ray
- Poppy – Neuer Ausweg
- Snõõper – Weltweit
- Spiritbox – Bleib süß
- Drehkreuz – Sohle
- Babymetal – Gib mir Schokolade
- Spirituelle Krampf – Geh zurück nach Hause
- Ecca Vandal – Vertikale Welten
- Bandmagd – Was ist Gerechtigkeit
- Coach Party – Disco-Traum
- Gokumon (Uchikubi Gokumon Doukoukai) – Hatarakitakunai
- Pendel, Awolnation – Leitlichter
- South Arcade – Fahre selbst nach Hause
- Teenie-Hypothek – Verschwinden
- Lager – Comfort Company
- Todeslinse – Macht
- One Ok Rock – Dystopie (japanische Version)
- Hexenpost – Der Wolf
Sub Pop Records
- Bully – All I Do
- Tiefseetaucher – Notfall
- La Luz – Schließ deine Augen
- Rolling Blackouts Coastal Fever – Autos im Weltraum
- Suki Waterhouse – Supersad
- Tunde Adebimpe – Magnetisch
- Korridor – Domino
- Guerilla Toss – Panglossianische Schaufensterpuppe
- Kiwi Jr. – Cooler kehrt zurück
- Man Man – Leguan
- Tacocat – Neue Welt
- Beach House – Neue Romanze
- Chai – Wir Die Frau
- Nation der Sprache – In deinem Kopf
- Seltsamer Albtraum – Für immer anderswo
- Yuno – Gib mir den Ozean
- Band Of Horses – Gibt es einen Geist
- Fohlen – Olympic Airways
- Lala Lala – Diese Stadt
- The Shins – Phantom Limb
- Sprints – Descartes
- Ausgewaschen – Zeit, wegzugehen
- Pissed Jeans – Die Messlatte ist niedrig