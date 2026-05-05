Forza Horizon 6 bietet neun Radiosender und jede Menge neue Musik

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Letzte Nacht berichteten wir, dass der britische Entwickler Playground Games nun Forza Horizon 6 abgeschlossen hat, zehn Tage bevor die ersten Fahrer (diejenigen, die die teureren Versionen gekauft haben) in diesem digital nachgebildeten Japan ihren Platz hinter dem Steuer nehmen können.

Die meisten erwarten wahrscheinlich, dass dies ein technisch sehr ausgereiftes Spiel wird, da die vorherigen Titel des Studios absolut beeindruckend waren, und es wurde auch bestätigt, dass das Gameplay auf der Xbox Series S und X mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Aber abgesehen von Motorengeräuschen (die natürlich ganz schön sind), was werden wir hören, wenn wir durch die Straßen und Wildnis sausten?

Playground hat dies nun über die offizielle Website bekannt gegeben, auf der angekündigt wurde, dass wir ins Autoradio einschalten können, um eine Mischung aus elektronischen Klassikern, Hip-Hop, Rock, alternativem Indie, Synthwave und natürlich J-Pop zu genießen. Neun Radiosender werden versprochen, und Sie können deren Playlists auch über Spotify genießen. Vier davon wurden bisher enthüllt, und Sie finden sie unten, komplett mit Listen der Songs und Künstler, die auf jedem Kanal vorgestellt wurden.

Horizon Bass Arena



Feiertag – Glut



Haywyre – chromatisch



Ninajirachi – Infohazard



Rusko – Rubikswürfel



Daniel Allan – Can It Be Easy (feat. Lyrah)



Lindstrøm - Cirkl



Align – Walls (feat. Ellie D.)



Vertrauensmann – Ich kann dich nicht verlieren



Dom Dolla, Daya – Dreamin (Eli Brown Remix)



Grau – keine Ahnung



Milk Talk – Sayonara Alpinist (Macroxx 82 99 Remix)



Hübsches Mädchen – Zurückspulen



Subtronics – Freunde (feat. Linney)



Camden Cox, Pünktlich, Shift K3Y – Umgeben Sie mich



Fisher – Bleib



Gryffin – Dreh mich langsam (feat. Julia Church)



Es ist Murph, Emi Grace – Stein-Eiskalte Augen



Punctual – Eden (feat. Hannah Boleyn)



Teed – Das Echo



Tourist – Außerhalb



Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings (Odd Mob-Remix)



Anna Lunoe – Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)



Isoxo – How2fly



Snakehips – Pipe Down (feat. DijahSB)



Marshall Jefferson, Bart Skils – Sweet Harmony



DLG., Yung Bae – Auf dem Dash



Urbandawn – Yuki Touge



Horizon Block Party



Atanok – Ich bin zurück



Stuts – Änderungen (feat. JJJ)



Anderson Paak – Play To Win



Lil Nas X – Wieder Licht



Little Simz – Genug (feat. Yukimi)



Slick Rick – Dokumente (feat. Nas)



Hunger - Wadou (DJ Mitsu The Beats Remix)



Armani White – Langer Weg nach Hause



Atmosphäre – Dankbar



Schlechte Farben – Geschwindigkeit (feat. Kas)



Schalt das Licht aus – Ein Zug (Bleibt in Bewegung)



Daichi Yamamoto – Einbahnstraße



Earlly Mac – Super Up



Gagle - BFFB



Gold Digga – Besser (feat. Authority & KVGGLV)



JP The Wavy – Wellenkörper (feat. Ozworld & Lex)



Obongjayar – Nicht in der Kapitulation



Public Enemy – Die Treffer kommen einfach weiter



Riehata – Was auch immer



Ryohu - All In One (Remix) (feat. IO & Keiju)



Shin Sakiura – Mehr Leben (feat. Ryohu)



Tommy Richman – Million Dollar Baby



Lou Kerins, Voli Contra - V I P



Von Boch, Sparrow & Barbossa – Pop Pop (feat. KZ)



Gagle – Sendai



Miyachi – Verliere nicht



Horizon XS



Ein Tag zum Erinnern – Bad Blood



Babymetal – Weiße Flamme



Schlaftheorie - III



Erheben Sie sich gegen - Ich will alles



Biffy Clyro – Freundschaftsbeziehung



Coheed und Cambria – Auf der Suche nach dem Morgen



Linkin Park – Von unten hoch



Passcode - Ray



Poppy – Neuer Ausweg



Snõõper – Weltweit



Spiritbox – Bleib süß



Drehkreuz – Sohle



Babymetal – Gib mir Schokolade



Spirituelle Krampf – Geh zurück nach Hause



Ecca Vandal – Vertikale Welten



Bandmagd – Was ist Gerechtigkeit



Coach Party – Disco-Traum



Gokumon (Uchikubi Gokumon Doukoukai) – Hatarakitakunai



Pendel, Awolnation – Leitlichter



South Arcade – Fahre selbst nach Hause



Teenie-Hypothek – Verschwinden



Lager – Comfort Company



Todeslinse – Macht



One Ok Rock – Dystopie (japanische Version)



Hexenpost – Der Wolf



Sub Pop Records