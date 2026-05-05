Forza Horizon 6 ist Gold geworden und unterstützt 60 FPS sowohl auf der Xbox Series S als auch auf der X

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Wir zählen auch bis zum Launch von Forza Horizon 6 am 19. Mai herunter, und wir hatten tatsächlich angefangen, uns Sorgen zu machen, ob das Spiel wirklich für alle verfügbar sein würde, die die teureren Editionen bereits ab dem 15. Mai gekauft haben – da wir immer noch keine Bestätigung erhalten haben, dass es "Gold gegangen" ist (das heißt, es ist vollständig entwickelt).

Aber... Am Montagabend kam der Moment endlich, und über Instagram wurde bekannt gegeben, dass Forza Horizon 6 bereit ist und das digitale Japan von Playground Games nun darauf wartet, dass du und deine Autos einige wirklich großartige Abenteuer erleben kannst. Sie nutzen außerdem die Gelegenheit, eine Reihe neuer Funktionen über die Startseite der Serie vorzustellen. Dazu gehört, dass das Spiel bereits als Vorabdownload verfügbar ist, obwohl Steam etwas länger braucht, und es sind 135 Gigabyte für die Xbox Series X (130 Gigabyte für die Series S) und 160 Gigabyte für den PC.

Playground Games enthüllt auch einige rein technische Aspekte, bei denen wir auf der Konsole gerne mit 60 Bildern pro Sekunde spielen können:

Qualitäts- und Leistungsmodi auf der Xbox



Auf der Xbox Series X läuft der Qualitätsmodus in nativer 4K-Auflösung mit 30fps und erhöhter visueller Genauigkeit, während der Performance-Modus auf 4K-Auflösung abzielt und dynamisch skaliert, um eine flüssige 60fps zu halten.

läuft der Qualitätsmodus in nativer 4K-Auflösung mit 30fps und erhöhter visueller Genauigkeit, während der Performance-Modus auf 4K-Auflösung abzielt und dynamisch skaliert, um eine flüssige 60fps zu halten.

Xbox Series S-Spieler hingegen können Japan in 1440p mit 30fps im Qualitätsmodus und 1080p bei 60fps im Performance-Modus genießen – beide Optionen skalieren die Ausgangsauflösung dynamisch, um ihre angestrebte Bildrate beizubehalten.



Diesmal wird Playground auch Forza Horizon-Veteranen eine kleine zusätzliche Belohnung geben: Jeder, der frühere Forza Horizon-Spiele unter demselben Gamertag gespielt hat, den sie heute nutzen, erhält kostenlose Autos. Die beiden neuesten Titel sind noch im Game Pass verfügbar, also wenn du sie noch nicht gespielt hast, nutze diese Gelegenheit, um Zugang zu zusätzlichen Fahrgeschäften zu erhalten: