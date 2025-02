Forza Horizon 5 erscheint im April auf PS5

HQ

Playground wollte uns kein genaues Datum nennen, wann sie endlich bestätigt haben, dass Forza Horizon 5 auf PlayStation 5 kommt, haben sich aber damit begnügt, dies in diesem Frühjahr zu sagen. Auf weitere pikante Details mussten wir nicht lange warten.

Der Trailer unten zeigt, dass Forza Horizon 5 am 29. April auf PS5 erscheint. Sie können es jedoch früher erhalten, da Sie mit dem Kauf der Premium-Edition am 25. Zugang erhalten. Dies ist der gleiche Tag, an dem das im Trailer gezeigte Horizon Realms-Update auf allen Plattformen verfügbar wird, sodass jeder dank Crossplay gemeinsam durch eine Sammlung von 11 der beliebtesten Evolving World-Updates der Spieler und die brandneue Stadionstrecke rasen kann.

Diejenigen unter euch, die eine PS5 Pro besitzen, können dies mit erhöhter visueller Wiedergabetreue im Performance-Modus (60 FPS) und Raytracing-Autoreflexionen in Races und Free Roam im Qualitätsmodus (30 FPS) erleben.