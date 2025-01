Es ist offiziell: Forza Horizon 5 rast in ein paar Monaten auf PS5 zu

HQ

Vor genau ein paar Monaten haben wir erfahren, dass das lindo y querido Forza Horizon 5 für PlayStation Gerüchten zufolge bereits fertiggestellt und vollständig spielbar ist. Der Leak klang nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass Microsoft vor nicht allzu langer Zeit eine neue Multi-Plattform-Philosophie in seinen Exklusivkatalog implementiert hatte, aber er war dennoch ein bisschen schockierend, da die Forza-Franchise zusammen mit Halo und Gears of War immer als ein fester Bestandteil der Xbox galt. Und jetzt ist es offiziell.

Wie Xbox selbst auf der Forza.net angekündigt hat, wird das brillante Open-World-Rennspiel, das zu den besten des Genres gehört, bereits ab diesem Frühjahr auf PlayStation 5-Konsolen zu sehen sein.

Während die Xbox Studios' Playground Games sowohl mit dem neuen Fable als auch mit der nächsten Form des Open-World-Zweigs von Forza beschäftigt sind, wird die Adaption von Forza Horizon 5 auf PS5 von Panic Button übernommen, einem Studio, das in der Vergangenheit für seine erstaunlichen Portierungsarbeiten bekannt war. Und während du vielleicht an das bereits beeindruckende Doom und Wolfenstein auf der Nintendo Switch denkst, haben sie sich tatsächlich um die aktuellen Updates für das australische Forza Horizon 4 gekümmert, was für die passendste Expertise sorgt.

Jetzt, und selbst wenn Xbox-Fans die Serie als etwas Eigenes verstehen würden, und genau wie bei Indiana Jones und dem Great Circle, werden viel mehr Benutzer in der Lage sein, eines der besten Xbox-Spiele des letzten Jahrzehnts zu genießen, einschließlich aller bisher veröffentlichten Inhalte und mit den kommenden Horizon Realms als kostenlose Inhalte für alle Plattformen.