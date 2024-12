Die FIA enthüllt die "Arbeit von öffentlichem Interesse", die Max Verstappen in Ruanda als Strafe für seinen Fluch leisten wird

HQ

Federation Internationale de l'Automobile (FIA) hat bekannt gegeben, für welche "Arbeit von öffentlichem Interesse" Max Verstappen bestraft wird, nachdem er in einer Pressekonferenz vereidigt hat. Jetzt, da die Formel-1-Saison beendet ist, muss sich der viermalige Weltmeister dem Regierungsgremium über dem Motorsport beugen.

Max Verstappen wurde im vergangenen September zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem er im Gespräch mit seinem Red-Bull-Auto Schimpfwörter verwendet hatte. Es war nicht die einzige Geldstrafe, die Formel-1-Fahrern auferlegt wurde, weil sie den Internationalen Sportkodex beschimpft und gebrochen hatten, was die meisten von ihnen irritiert, die in einer Erklärung darum baten, "wie Erwachsene" behandelt zu werden.

Während einige Fahrer mit Geldstrafen bestraft wurden, beschloss die FIA, Verstappen eine "höhere Strafe" aufzuerlegen, um sein Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen.

Diese "Arbeit von öffentlichem Interesse" wurde enthüllt: Der Niederländer wird bei der FIA-Preisverleihung in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, arbeiten, wo Verstappen seine Trophäe entgegennehmen wird. Verstappen wird im Rahmen des vom Rwanda Automobile Club (RAC) organisierten Breitensport-Entwicklungsprogramms mit den Nachwuchsfahrern im Motorsport arbeiten.

Konkret wird Verstappen am FIA Affordable Cross Car beteiligt sein, einem Auto, das nach von der FIA bereitgestellten und in Ruanda gebauten Bauplänen entwickelt wurde, um die weltweite Beteiligung am Motorsport zu erhöhen.

Unabhängig davon, wie man über die FIA und die Strafen denkt, die sie Fahrern für die Verwendung von "inakzeptablen" Formulierungen in Pressekonferenzen auferlegt, werden einige Junior-Fahrer einige Zeit mit einem Weltmeister verbringen, der ein von ihnen gebautes Auto fährt oder testet. Das hört sich gar nicht so schlecht an.