The Day Before hat bereits 75% seiner Spielerbasis verloren

Das Zombie-MMO The Day Before hat den Großteil seiner Spielerbasis verloren, nachdem es auf Steam mit "überwältigend negativen" Bewertungen gestartet ist.

PCGamesN hat festgestellt, dass das Spiel derzeit durchschnittlich etwa 9.000 bis 10.000 gleichzeitige Spieler hat, was einem Rückgang von 75 % im Vergleich zu seiner Startzahl von 38.104 entspricht. Das ist ziemlich bedeutend, wenn man bedenkt, dass es vor zwei Tagen (7. Dezember) gestartet wurde.

Obwohl es sich nur im Early Access befindet, wurde The Day Before weitgehend für seine fehlerhafte Natur und seinen Mangel an Dingen für die Spieler kritisiert. Entwickler Fntastic hat einen Day-One-Patch veröffentlicht, der einige dieser Probleme behebt, aber das hat die Spieler nicht davon abgehalten, in Scharen zu gehen.