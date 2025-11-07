Flughäfen in Belgien nach Drohnensichtungen (erneut) geschlossen

HQ

Belgien erlebte eine weitere Nacht mit Drohnenaktivitäten: Über den Flughäfen Brüssel und Lüttich sowie in der Nähe des Kernkraftwerks Doel, des SCK-Forschungszentrums in Mol und des Hafens von Antwerpen wurden Sichtungen gemeldet, so lokale Medien.

Beide Flughäfen meldeten nur geringfügige Störungen, obwohl die wiederholten Vorfälle nur wenige Stunden nach der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats der Regierung zur Erörterung seiner Reaktion Besorgnis ausgelöst haben.

Deutschland unterstützt die belgischen Behörden

Lokalen Berichten zufolge wird Deutschland nach wochenlangen Unruhen in der Nähe von Zivilflughäfen und Militärzonen Unterstützung bei der Drohnenbekämpfung leisten, um der wachsenden Bedrohung entgegenzuwirken.

In Schweden musste auch der Göteborger Flughafen Landvetter am Donnerstagabend nach ähnlichen Drohnensichtungen seinen Luftraum vorübergehend schließen, was eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Flugsabotage auslöste. Für weitere Informationen können Sie hier klicken.