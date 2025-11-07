Schweden muss zweitgrößten Flughafen nach Drohnensichtung schließen (eine Premiere für das Land)

HQ

Der Verkehr am Flughafen Göteborg-Landvetter, Schwedens zweitgrößtem Flughafen, wurde am Donnerstag vorübergehend gestoppt, nachdem eine oder mehrere Drohnen in der Nähe des Gebiets gesichtet worden waren, was die Polizei dazu veranlasste, eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Flugsabotage einzuleiten.

Beamte der schwedischen Zivilluftfahrtbehörde LFV bestätigten, dass gegen 1641 GMT mehrere Berichte über Drohnen eingegangen seien, die zu einer sofortigen Schließung des Luftraums über dem Flughafen führten. Die Polizei traf am Tatort ein, um Beweise zu sammeln und die Sichtungen zu verifizieren.

Die Flüge werden wieder aufgenommen, während die Ermittlungen fortgesetzt werden

Später am Abend teilte der Flughafenbetreiber Swedavia mit, dass die Situation für beendet erklärt worden sei und der Flugbetrieb schrittweise wieder aufgenommen werde. Der Vorfall zwang mehr als ein Dutzend Flüge dazu, während des Shutdowns umgeleitet oder gestrichen zu werden.

Die Schließung ist die erste aufgezeichnete Störung im Zusammenhang mit Drohnen in Schweden, obwohl ähnliche Vorfälle in den letzten Monaten in Ländern wie Dänemark, Norwegen und Belgien zu vorübergehenden Flughafenschließungen geführt haben.

Einige europäische Beamte haben den Trend als eine Form der hybriden Kriegsführung bezeichnet und mögliche Verbindungen zur russischen Einmischung angedeutet, was Moskau zurückgewiesen hat. Es wird erwartet, dass Schweden, das kürzlich seine 320 Millionen Euro teure Drohnenabwehr aufgestockt hat, nach dem Vorfall in Göteborg neue Sicherheitsmaßnahmen überprüfen wird.