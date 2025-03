Florence Pugh beschreibt Thunderbolts* als einen "A24-Killerfilm"

HQ

Captain America: Brave New World kam letzten Monat in die Kinos, und so bewegt sich der Marvel-Hype-Zug jetzt auf Thunderbolts*. Der Film folgt einer Reihe verschiedener Charaktere mit sehr begrenzten Kräften und Fähigkeiten im Vergleich zum Rest der MCU-Besetzung, die versuchen, Sentry aufzuhalten.

Aufgrund des Mangels an auffälligen Kräften glaubt Florence Pugh, dass sich der Film von den anderen Projekten des MCU abhebt. Sie erzählte Empire, dass Thunderbolts* "am Ende zu diesem ziemlich knallharten Indie-Attentäterfilm mit Marvel-Superhelden wurde, der sich A24 anfühlt".

Pugh verriet auch ein wenig über Bob, die mysteriöse Figur, die von Lewis Pullman gespielt wird. "Bob macht das durch, was sie wahrscheinlich alle heimlich durchmachen", sagte sie. "Yelena sieht Teile von sich selbst in ihm. Sie war schon immer jemand, der sich um Menschen kümmern wollte. Sie hat einen Sweet Spot für ihn und kümmert sich im Grunde genommen gerne um ihn, weil er nutzlos ist. Er ist absolut nutzlos."

Du und ich beide, Bob. Thunderbolts* Kinostarts am 2. Mai.