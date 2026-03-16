Firefly animiertes Reboot enthüllt, die Originalbesetzung kehrt zurück, um ihre Rollen wieder zu übernehmen

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Firefly, die Kult-Sci-Fi-Serie von 2002, bekommt ein animiertes Reboot. Die Animationsserie befindet sich in fortgeschrittener Entwicklung und wird die Originalbesetzung mit Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher und Summer Glau, ihre Rollen erneut übernehmen.

Laut Deadline stammt das animierte Reboot vom Animationsstudio ShadowMachine, das im Rahmen der Enthüllung frühe Konzeptzeichnungen zeigte. Die Serie spielt irgendwann zwischen der Originalserie von 2002 und dem Spielfilm Serenity von 2005.

"Die Hingabe der Firefly-Fans hat diese 25 Jahre alte Serie relevant gehalten. Offensichtlich ist die Rückkehr von Firefly etwas, das die Fans wollen. Noch wichtiger: Es ist etwas, das sie verdienen", sagte Fillion. Fillions eigenes Produktionsbanner, Collision33, entwickelt die Serie zusammen mit 20th Television Animation, das die Rechte an Firefly besitzt. Joss Whedon, der ursprüngliche Schöpfer der Serie, ist nicht beteiligt, hat aber seinen Segen für die neue Serie gegeben.