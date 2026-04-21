Finde ein würdiges Pferd und eine passende Rüstungsplatte, denn hier findet das Steam's Medieval Fest statt

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Einige der Steam-Themenfestivals sind manchmal etwas zu speziell, um einen PSA zu machen, aber wenn es eine Sache gibt, die Spieler heutzutage lieben, dann ist es, in einem monsterverseuchten Dungeon herumzuklappern und Dämonen mit einem glänzenden Schwert in einem Fantasy-RPG zu verprügeln. Deshalb dachten wir, wir könnten genauso gut das Steam Medieval Fest hervorheben, das dir die Möglichkeit gibt, Fantasy-RPGs, mittelalterliche RPGs, Strategiespiele und mehr zu einem ordentlichen Rabatt zu ergattern.

Es gibt anscheinend ziemlich viele Spiele, die unter diesem mittelalterlichen Banner fallen. Von Dragon's Dogma 2 bis zum Casual-Design-Spiel Scriptorium: Master of Manuscripts kann man hier eine ganze Reihe von Spielen ergattern, von denen viele als große Erfolge für ihre jeweiligen Genres gelten. Crusader Kings III, Mount & Blade II, Kingdom Come: Deliverance und dessen Fortsetzung, alle drei Dark Souls-Spiele, The Witcher 3: Wild Hunt, Middle-earth: Shadow of War, und das sind nur einige davon. Sie sind alle darauf und zeigen, dass man, wenn man auch nur ein bisschen an einer neuen Schwert-und-Schild-Simulation interessiert ist, hier etwas finden wird.

Es gibt Dinge wie neue Punkte-Shop-Artikel, die immer mit diesen thematischen Verkäufen kommen, und wie heutzutage oft bei Steam-Sale ist die Plattform vielleicht zu weit gefasst und hat viele Spiele rabattiert, aber nicht ganz in dem Tempo, das man sich erhofft hatte. Dennoch gibt es einige sehr günstige Titel, die du alle im Steam Store ausprobieren kannst.