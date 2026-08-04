Final Fantasy VII: Revelation s Geschichte wird "im Hauptspiel" enden, trotz Gerüchten über DLC

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Relativ kürzlich hat ein großes Datamine-Leck enthüllt, dass das kommende letzte Kapitel der Final Fantasy VII: Remake Trilogy, einem Spiel namens Final Fantasy VII: Revelation, zumindest laut den Angeboten im Epic Games Store eine Menge DLC bekommen wird. Während ein Großteil dieses DLCs mit kosmetischen Ergänzungen zu tun hatte, schlugen einige größere Erweiterungen des Basisspiels vor, was zu einer neuen Runde von Fragen führte.

Wenn Revelation DLC bekommt, endet die Geschichte dann im Hauptspiel oder bleibt sie auf einem Cliffhanger stehen, um sie in Form von Post-Launch-Inhalten abzuschließen? Diese Frage wurde dem Spielleiter Naoki Hamaguchi in einem Interview mit Automaton gestellt, in dem er bestätigte, dass die Geschichte im Grundspiel abgeschlossen wird.

"Die Geschichte wird im Hauptspiel abgeschlossen. Wir meinen es ernst damit, die Serie mit FFVII Revelation abzuschließen, und wir setzen die Entwicklung mit diesem Ziel fort."

Er fügte dann hinzu: "Wenn wir hypothetisch irgendeinen DLC veröffentlichen würden, würden wir wahrscheinlich ein Spin-off schaffen wollen, das sich auf einen bestimmten Charakter konzentriert, der ihre unerzählten Geschichten erzählt, ähnlich wie wir es mit Yuffie mit FF7R Episode Intermission gemacht haben, und ich denke, es gibt eine Nachfrage bei den Fans. Falls wir also doch darüber nachdenken, einen DLC zu machen, ist das die Art von Sache, die wir wahrscheinlich versuchen würden."

Zum DLC sagte Hamaguchi außerdem: "Ich spüre enorme Erwartungen an die FFVII-Reihe, oder besser gesagt, es fühlt sich so an, als wollten die Fans noch nicht, dass sie endet", und fügte hinzu, dass alle Pläne "noch nicht gefasst sind", was darauf hindeutet, dass DLC noch nicht sicher sei.