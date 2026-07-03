Epic Games Store-Einträge deuten darauf hin, dass Final Fantasy VII: Revelation mehrere DLC-Pakete erhalten wird

HQ

Als Square Enix Final Fantasy VII: Remake veröffentlichte, wuchs das Spiel schließlich erheblich, als die Intergrade-Erweiterung und Edition erschienen. Viele fragten sich, ob sich dies dann auch im Nachfolger Final Fantasy VII: Rebirth widerspiegeln würde, aber das war nicht der Fall, sodass das Spiel veröffentlicht wurde und keine weitere Erweiterung erhielt. Was wird also mit Final Fantasy VII: Revelation passieren?

Eine neue Reihe von Angeboten, die im Epic Games Store vom Tracking-Tool EpicDB (danke, RPG-Seite) entdeckt wurden, hat angedeutet, dass das kommende dritte und letzte Kapitel der Geschichte einige DLC-Optionen bekommen wird.

Insgesamt gibt es Hinweise auf eine Premium Edition des Spiels, eine Premium Plus Edition, einen Story Expansion Pass und neun separate DLCs. Es gibt keine Informationen zu den Einzelheiten davon, und bei DLCs könnten es sich um kosmetische Bundles oder Gegenstände handeln und beziehen sich nicht sofort auf wichtige Inhalte nach dem Launch.

Dennoch deutet es darauf hin, dass Square Enix Final Fantasy VII: Revelation auf eine Weise unterstützen wird, wie Rebirth es nicht getan hat, also bleibt dran für ein sehr, sehr langes und zeitaufwändiges RPG-Remake, wenn es irgendwann im Frühjahr 2027 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheint.