Final Fantasy VII: Ever Crisis erscheint nächsten Monat

Zurück bei Summer Game Fest in Los Angeles hatte ich die Gelegenheit, mir das kommende Final Fantasy VII: Ever Crisis anzusehen und ein wenig davon zu spielen. Diese mobile Version des kultigen RPGs kombiniert Sprite-Gameplay mit Kampfbegegnungen, die von Remakes inspirierte Grafiken verwenden, und zu dieser Zeit war ich ziemlich beeindruckt von dem, was ich erleben durfte.

Jetzt hat Square Enix genau bekannt gegeben, wann Ever Crisis offiziell auf iOS und Android erscheinen wird, wobei das Spiel am 7. September 2023 erscheinen soll.

Hinzu kommt, dass die Vorregistrierung für das Spiel immer noch aktiv ist, wobei das Meilenstein-Belohnungssystem besagt, dass sich bisher über eine Million Menschen registriert haben, was bedeutet, dass noch Zeit ist, die maximale Belohnung von 1,5 Millionen zu erreichen, die allen Spielern gewährt wird, die sich nach der Veröffentlichung vorregistrieren.