Final Fantasy VII: Ever Crisis Impressionen - Remake-Grafik trifft auf Pixel-Gameplay

In den meisten Fällen ist der beste Weg, Final Fantasy VII heutzutage zu erleben, das Remake zu spielen. Ja, es ist nicht die Vollversion des Videospiels, aber die modernisierten Elemente sorgen alle für eine sehr respektable und unterhaltsame Adaption des ikonischen und beliebten JRPGs Square Enix's. Aber was ist, wenn Sie die volle Final Fantasy VII spielen möchten? Die beste Option ist im Moment, eine der älteren Versionen des Spiels zu spielen. Square versteht, dass dies nicht gerade der beste Fall ist, und arbeitet daran, das Spiel als Komplettpaket auf Mobilgeräte zu bringen.

Jetzt weiß ich, was viele von euch denken: Warum sollten wir Final Fantasy VII auf dem Handy spielen wollen? Nun, wenn man bedenkt, dass es sich um eine reduzierte Version dieses vollständigen Spiels handeln wird, die Remake Grafik- und Pixel-Gameplay-Elemente kombiniert, alles mit einer sehr einfachen und intuitiven Touchscreen-Steuerung, zusätzlich zu der gesamten Geschichte und Crisis Core zum Booten, während es kostenlos spielbar ist, gibt es nur wenige Gründe, von diesem Projekt nicht begeistert zu sein.

Ich sage das, weil ich die Gelegenheit hatte, Final Fantasy VII: Ever Crisis in Los Angeles auf der diesjährigen Summer Game Fest Play Days in die Hand zu nehmen. Als Teil der Sitzung erlebte ich die Zerstörung des Mako Reactor 1-Eröffnungssegments, das ich in Ever Crisis in etwa 10-15 Minuten abschließen konnte, verglichen mit dieser Szene, die in der Remake eine gute Stunde dauerte.

Das Gameplay drehte sich darum, auf den Bildschirm zu tippen, um Cloud zu befehlen, sich an einen Ort zu bewegen und mit Truhen zu interagieren, um Beute zu machen, wobei dies alles mit Sprite-ähnlichen Pixelgrafiken versehen war. Wenn du dann in den Kampf einsteigst, siehst du die Remake-Version von Cloud und seinen Verbündeten und musst ihnen befehlen, Feinde anzugreifen, indem du auf Fähigkeiten in einer Leiste am unteren Bildschirmrand tippst, wenn du die richtige Menge an MP hast, um sie zu wirken, während Cloud und seine Verbündeten reguläre Schläge landen, ohne dass ein Spieler eingreifen muss. Dies ist, wie Ever Crisis als Ganzes, eine abgespeckte Version der Kampfsuite von FFVII, was bedeutet, dass es zwar Schwächen und elementare Unterschiede gibt, die man beachten sollte, aber nicht so entscheidend für das Gameplay-Angebot ist wie zum Beispiel in der Remake.

Es mag verwässert und ein wenig charakterlos erscheinen, aber ich fand, dass diese Version von FFVII sehr gut funktionierte. Das Tempo fühlte sich ausgewogen an und es gab eine gute Kombination aus narrativen Beats und Kampfsequenzen. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Perioden von FFVII übertragen wird, die im Allgemeinen weniger spannend sind und mehr um die Entdeckung durch den Spieler gehen, aber für jeden, der das ikonische JRPG erleben möchte, aber kein Spiel aus den späten 90er Jahren spielen möchte oder nicht Hunderte von Pfund für eine PS4/5 und die Remake und Crisis Core ausgeben möchte, Dies ist ein perfekter Weg, um einen Einblick und einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, warum FFVII so beliebt wurde.

Während Square Enix verspricht, dass Final Fantasy VII: Ever Crisis im Jahr 2023 debütieren wird, wurde noch kein genaues Datum genannt. Was uns jedoch gesagt wurde, ist, dass das Entwicklerteam von Applibot nicht nur die Hauptgeschichte und Crisis Core als zusätzliche Geschichte verfügbar ist, sondern auch untersucht, wie andere FFVII-Geschichten ins Spiel gebracht werden können, einschließlich der Remake Intergrade-Geschichte, die Yuffie in den Mittelpunkt stellte. Ebenso wurde auf der Website des Spiels erwähnt, dass Ever Crisis In-Game-Währungen enthalten wird, aber wie dies implementiert wird, bleibt abzuwarten. Wenn dies für kosmetische Gegenstände und zusätzliche Anpassungsbemühungen verwendet wird, dann sei es so, aber wenn es am Ende ein Energiesystem gibt, das die Aktivität der Spieler einschränkt, dann wird es einige ernsthafte Kritikpunkte an diesem Spiel geben.

Bis das kommuniziert wird, bleibe ich jedoch vorsichtig optimistisch, was Ever Crisis angeht und was es dem mobilen Gaming-Bereich bieten kann.