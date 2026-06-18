Final Fantasy VII: Der Regisseur des Trilogie-Remakes hat Revelation satte 40 Mal durchgespielt

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Bevor Spiele in die Hände von QA-Tester übergeben werden, sind es meist die Entwickler selbst, die ein Spiel durch die Prüfung treiben, um zu sehen, wie es sich letztlich entwickelt. In dieser Situation ist es keineswegs ungewöhnlich, dass ein Entwickler das Spiel, an dem er arbeitet, oft gespielt hat, aber für Naoki Hamaguchi, den Regisseur von Square Enix' Final Fantasy VII: Remake Trilogy, hat er wirklich einige beträchtliche Stunden in den kommenden dritten und letzten Teil der Saga investiert.

In einem Interview mit der brasilianischen Publikation Omelete äußerte Hamaguchi, dass er Final Fantasy VII: Revelation bereits satte 40 Mal durchgespielt hat und dass ihn jedes Mal, wenn er eine bestimmte Szene erlebte, zu Tränen rührte.

Nach der Übersetzung wie bei VGC erklärte Hamaguchi: "Es gibt diese Szene, die für die Geschichte von Final Fantasy VII sehr wichtig ist, in der Cloud einen Moment der Selbstreflexion durchmacht und seine Identität entdeckt und wie sie zu Zack und Aerith passt. Ich denke, die Art, wie wir das in Revelation dargestellt haben, ist sehr gut geworden, und wir freuen uns darauf, dass die Fans das sehen. Ich habe Revelation etwa 40 Mal beendet, und jedes Mal hat mich diese introspektive Szene mit Cloud zum Weinen gebracht."

Das Faszinierende an dieser Entwicklung ist, dass wir erwarten, dass Final Fantasy VII: Revelation ein ziemlich riesiges Spiel wird. Sowohl Remake als auch Rebirth wurden am Ende riesige Spiele, die mühelos 50 Stunden überschreiten konnten, wobei die weitläufige Qualität der Titel mit jedem weiteren Teil wuchs. Vor diesem Hintergrund wäre es keine Überraschung, wenn Revelation der größte der Band ist, und dennoch hat Hamaguchi bereits 40 Mal im Abspann gespielt. Respekt.

Final Fantasy VII: Revelation wird im Frühjahr 2027 auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheinen.