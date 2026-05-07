FIFA und Panini beenden eine 60-jährige Zusammenarbeit für Fußballaufkleber und Sammelkarten, Topps übernimmt 2031

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Die Panini-Fußball-Sammelkarten und -Aufkleber, ein fester Bestandteil vieler, vieler Generationen von Kindern (und Sammlern), enden 2031, da FIFA und Fanatics einen langfristigen Vertrag geschlossen haben, um Topps (im Besitz von Fanatics) die exklusiven Rechte an Fußballkarten, Aufklebern und Sammelkartenspielen für Weltmeisterschaften und andere FIFA-Veranstaltungen zu geben.

The Athletic berichtet, dass die Vereinbarung zwischen FIFA und Fanatics eine Zusammenarbeit zwischen FIFA und Panini beendet, die bis zum Ende 2031 über 60 Jahre bestehen wird: Von der Weltmeisterschaft 1970 bis zur Weltmeisterschaft 2030 war es Panini, die die WM-Aufkleber herstellte und verkaufte (unter anderem 2026, mit der riesigen 48-Team-Kollektion, die kürzlich veröffentlicht wurde).

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte, dass Fanatics "massive Innovationen im Bereich Sportsammlerstücke vorantreiben, die den Fans eine neue, sinnvolle Möglichkeit bieten, mit ihren Lieblingsteams und ihren Lieblingsspielern in Kontakt zu treten. Aus FIFA-Sicht können wir dieses Fanengagement genau dank unseres globalen Turnierportfolios globalisieren. Und das schafft eine weitere wichtige kommerzielle Einnahmequelle, die wir wie immer zurück ins Spiel und in den Fußball lenken."

Für viele Fußballfans in Europa könnte das ein Schreckmoment sein, da Panini auch nationale Ligaaufkleber verkauft und diese lokalen Angebote bestehen bleiben – dies gilt nur für Weltmeisterschaften und andere FIFA-Wettbewerbe wie die Vereins-Weltmeisterschaft. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, dass Topps, eine weniger bekannte Marke außerhalb der USA (wo sie 85 % ihrer Kunden haben, da sie Baseball-, American-Football- oder Basketballkarten herstellen), ein weltweites Publikum erreicht, indem sie auch Fußballkarten herstellt.

Infantino fügte hinzu, dass "dieser Deal FIFAs Strategie widerspiegelt, von Nordamerika zu lernen, wo die Kommerzialisierung des Sports wirklich verschiedene Ebenen erreicht." Infantino sagte diese Woche außerdem, in einem anderen Bereich, dass "die Vereinigten Staaten das Land mit dem am stärksten entwickelten Unterhaltungsmarkt der Welt sind", als er die Wiederverkaufsmärkte für die Weltmeisterschaft 2026 rechtfertigte, bei denen die Tickets astronomische Preise erreichen (von 10.000 Dollar... auf 2 Millionen Dollar).