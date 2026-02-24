FedEx verklagt die US-Regierung und fordert eine "vollständige Rückerstattung" wegen der Trump-Zölle

HQ

FedEx hat eine Klage eingereicht, um eine vollständige Rückerstattung der Zölle zu fordern, die unter Präsident Donald Trumps Anwendung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verhängt wurden, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA entschieden hatte, dass das Gesetz solche Einfuhrsteuern nicht autorisiert. Das globale Lieferunternehmen erklärte, es habe die Zölle als offizieller Importeur bezahlt und verfolgte nun eine Erstattung beim US Court of International Trade.

In seiner Einreichung nannte FedEx US Customs and Border Protection, seinen Kommissar Rodney Scott und die Vereinigten Staaten als Beklagte. Das Unternehmen hat den geforderten Betrag nicht offengelegt, erklärte jedoch, dass es nach der Entscheidung des Gerichts zum Schutz seiner Rechte handelt. Das Urteil öffnete den Unternehmen die Tür, Rückerstattungen für Zölle geltend zu machen, die schätzungsweise seit dem letzten Jahr mindestens 130 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Umsatz generiert haben.

FedEx schließt sich Hunderten von Unternehmen (darunter Revlon, Alcoa, Bumble Bee und Costco) an, die die Tarife vor Gericht angefochten haben. Obwohl der Oberste Gerichtshof die IEEPA-basierten Pflichten aufhob, gab er keine Hinweise darauf, wie Rückerstattungen gehandhabt werden sollten. Unterdessen hat Trump einen neuen temporären globalen Zoll gemäß Abschnitt 122 des Trade Act von 1974 eingeführt, der zunächst auf 10 % festgelegt und später auf 15 % erhöht wurde...