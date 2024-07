Fatal Fury: City of the Wolfes stellt den neuen Kämpfer Kevin Rian vor

HQ

Wie Sie wissen, endete am vergangenen Sonntag die Evo 2024, das größte Kampfspielturnier der Welt, das wie jedes Jahr den Wettbewerb mit den beliebtesten Titeln in Las Vegas, Nevada, erhöht. Es überrascht nicht, dass Unternehmen das Rampenlicht aller Fans des Genres nutzen, um die wirkungsvollsten Präsentationen über neue Inhalte und kommende Titel zu halten, die sie in naher Zukunft veröffentlichen werden. Wir haben bereits gesehen, wie Street Fighter und Tekken neue Inhalte und Charaktere angekündigt haben (Heihachi ist zurück!), und jetzt ist SNK an der Reihe, Neuigkeiten für Fatal Fury: City of the Wolves bekannt zu geben.

Das nächste Fatal Fury-Spiel ist noch Monate von der Veröffentlichung im Jahr 2025 entfernt, und gerade als es auf dem Summer Game Fest eine Vorschau auf Details zu Bijanee und Vox Reaper gab, stellt es jetzt einen weiteren zurückkehrenden Veteranen vor: Kevin Rian.

Das SWAT-Mitglied, das zum ersten Mal in Garou: Mark of the Wolves auftauchte, ist auch wieder hier. SNK hat einen Trailer veröffentlicht, den Sie sich unten ansehen können. Fatal Fury: City of the Wolves erscheint Anfang 2025 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series.