Heihachi Mishima kehrt in Tekken 8 in den Kampf zurück

Das große jährliche Kampfspiel-Event Evo 2024 hat gestern Abend den Wettbewerb in Las Vegas abgeschlossen und die Ausgabe im nächsten Jahr bereits bestätigt. Aber zusätzlich zu den großartigen Heldentaten, die in Titeln wie King of Fighters XV und Street Fighter 6 zu sehen sind, ist die Evo das bestmögliche Schaufenster für Unternehmen, um Ankündigungen über kommende Spiele des Genres oder Inhalte zu machen, die in den kommenden Monaten zu bestehenden Spielen kommen.

Dies war der Fall bei Bandai Namco und Tekken 8, die das Event nutzten, um den dritten DLC-Charakter zu präsentieren, den das Spiel erhalten wird, und der auch einer der beliebtesten bei den Fans der Serie seit ihren Anfängen ist. Heihachi Mishima kehrt nach seinem vermeintlichen Tod im vorherigen Spiel zum King of Iron Fist-Turnier zurück. Das Studio und der Verlag haben die Rückkehr des muskulösen alten Mannes mit einem Trailer gefeiert, den Sie sich unten ansehen können.

Heihachi Mishima wird nächsten Herbst als bezahlter Charakter zu Tekken 8 kommen, und wir hoffen, bis dahin enthüllen zu können, was seine Wiederauferstehung für die lange Geschichte von Tekken bedeutet.

Was hältst du von Heihachis Rückkehr in den Kampf?