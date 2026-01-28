Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake bestätigt Demo und Silent Hill F-Kollaboration

HQ

Fatal Frame II: Crimson Butterfly ist eines der beliebtesten Spiele der Fatal Frame-Reihe und bekommt am 12. März ein großartiges Remake. Eine Woche davor, am 5. März, können wir eine Demo des Spiels ausprobieren, wie von Koei Tecmo bestätigt wurde. Das ist jedoch nicht das Einzige, was bestätigt wurde, denn es wird auch eine Zusammenarbeit mit Konamis Spiel Silent Hill F geben. Diese Zusammenarbeit erfolgt in Form von Kostümen für die Charaktere und wird kostenlos herunterladbar sein.

Fans können jetzt die Digital Deluxe Edition vorbestellen, die das Grundspiel, den digitalen Soundtrack und das digitale Kunstbuch sowie Digital Deluxe Extras wie den Deluxe-Talisman und die Kostüme für Mio und Mayu enthält. Ein Digital Deluxe-Upgrade ist ebenfalls separat erhältlich. Wer die physische oder digitale Version vor dem 25. März 2026 kauft, erhält folgende Extras für den frühen Kauf: Geistertalisman, Pfingstrosenhaar-Ornament (Rot)/(Blau) und Kimono (Rot)/(Schwarz).

Wer das digitale Format vor dem 12. März 2026 vorbestellt, erhält den Geisteranhänger, Katzenohren (weiß)/(schwarz) sowie die zusätzlichen Crimson Butterfly: Mio (original) / Crimson Butterfly: Mayu (original) Kostüme, inspiriert von den Outfits aus dem Originalspiel.

Es sollte erwähnt werden, dass Koei Tecmo hart an diesem Titel arbeitet.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake ist für den 12. März 2026 für PlayStation5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam geplant. Das Spiel wird japanische Voiceovers und Texte auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch enthalten.

Auf welcher Plattform wirst du dieses Horrorspiel spielen? Ich freue mich wirklich darauf, es auf der Nintendo Switch 2 zu spielen.