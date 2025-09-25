Koei Tecmo beschreibt die erschöpfende Arbeit, die in das neue Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Es ist irgendwie lustig, dass heute, an dem Tag, an dem Konami Silent Hill f veröffentlicht, Koei Tecmo die Gelegenheit nutzt, uns das nächste große Ding im Horror-Genre vorzustellen und auch die Zukunft der Fatal Frame-Reihe.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake ist die komplette Überarbeitung des zwei Jahrzehnte alten Klassikers Fatal Frame II. Director Makoto Shibata sagt, dass der gesamte Sound (der jetzt 7.1.4-Kanäle zulässt) und die Grafik mit der aktuellen Engine von Koei Tecmo aktualisiert wurden.

Auch der Kamera wurden neue Optionen hinzugefügt, mit denen Sie die Geister besiegen können (die Hauptmechanik des Spiels, falls Sie mit der Serie nicht vertraut sind), wie z. B. Zoom- und Fokusfilter. Die "Immersion" des Spiels wurde ebenfalls überarbeitet, wobei auf der früheren Zusammenarbeit mit Team Ninja und insbesondere mit Hideniko Nakajima basiert, die als zweiter Regisseur an den ARPGs des Studios gearbeitet hat.

Darüber hinaus werden die beiden Protagonistinnen von Fatal Frame II zum ersten Mal in der Lage sein, Händchen zu halten, was ein unscheinbares Merkmal zu sein scheint, aber in erzählerischer Hinsicht ihrer Beziehung und ihrer Rolle in der Geschichte des Spiels viel Nachdruck und Tiefe verleiht. Und um die Erkundung flüssiger zu gestalten, wurden der Geschichte neue Sammlerstücke hinzugefügt.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake soll Anfang 2025 für PC, Xbox, PS5 und Nintendo Switch 2 erscheinen.